15 Kasım 2021 Pazartesi 11:47 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 11:47

Alparslan Büyük Selçuklu Süleyman, izleyici tarafından merak edilen karakterler arasında yer alıyor. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın hayatını anlatan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Süleyman karakteri, Çağrı Bey'in diğer oğludur. Peki Alparslan Büyük Selçuklu'da Süleyman'ı kim oynuyor? Alparslan Büyük Selçuklu Süleyman kimdir? İşte karakteri canlandıran oyuncu hakkında merak edilenler...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SÜLEYMAN KİMDİR?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, ekranlara bomba gibi bir giriş yaptı. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde yapılan dizinin başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen yer alıyor. Alparslan Büyük Selçuklu Süleyman karakteri ise Muhammed Alparslan'ın kardeşi olarak dizide yer alıyor.

Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucularından Horasan Valisi Çağrı Bey'in oğlu ve Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in yeğeni olan Alp Arslan, bu devletin kuruluş dönemindeki güç koşullarda yetişti. İlk gençlik yıllarında arkadaşlarından oluşan kendi birliğiyle katıldığı Dandanakan vb. savaşlardaki başarısıyla dikkati çekti ve babasının ölümünden sonra Horasan valiliğini üstlendi.

Tuğrul Bey 1063'te ölünce Selçuklu ülkesinde taht kavgaları başladı. Oğlu olmayan Tuğrul Bey, vasiyetinde Çağrı Bey'in oğullarından Süleyman'ın tahta geçmesini vasiyet etmişti. Selçuklu veziri Amid ül-Mülk bu vasiyeti yerine getirdi ve Rey kentinde Süleyman'ı sultan olarak tahta çıkardı. Ancak Çağrı Bey'in öteki oğlu Alp Arslan ve Arslan Yabgunun oğlu Kutalmış ile bazı emir ve şehzadeler Süleyman'ın sultanlığını tanımadılar.

Çağrı Bey Oğuzlar'ın Kınık boyundan Selçuklu hükümdarı Selçuk Bey'in torunu, Mikail'in oğlu, Tuğrul Bey'in ağabeyi ve Alp Arslan'ın babasıdır. Çağrı Bey'in Alp Arslan, Kavurd, Emir Yakuti, Süleyman, Behram Şah, İlyas, Osman, Hatice Arslan Hatun, Cevher Hatun ve Safiye Hatun isimli çocukları vardır.

Kazvin şehrinde Alp Arslan adına hutbe okundu. Kutalmış'ın Rey önüne gelerek şehri kuşatması üzerine, vezir Amid-ül Mülk, Alp Arslan'dan yardım istediği gibi, hutbeyi de onun adına okuttu. Kutalmış ise, Alp Arslan ile yaptığı Dameğan yakınlarındaki savaşta hayatını kaybetti. AlpArslan, Rey şehrinde Selçuklu Devleti tahtına çıktı. Peki Alparslan Büyük Selçuklu'da Süleyman'ı kim oynuyor?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU'DA SÜLEYMAN'I KİM OYNUYOR?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Çağrı Bey'in oğlu Süleyman'ı Korel Cezayirli oynuyor.

Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinin yapımcılığını ve senaristliğini Emre Konuk üstlenirken; yönetmen koltuğuna Sedat İnci oturuyor. "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisinde Barış Arduç (Alparslan) ve Fahriye Evcen'e Mehmet Özgür, Sarp Levendoğlu, Sinan Tuzcu, Korel Cezayirli (Süleyman), Gizem Karaca, Yurdaer Okur, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan ve Onur Ayçelik gibi usta oyuncular rol alıyor.

İlk bölümü ile büyük beğeni toplayarak reytinglerde birinci olan Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci bölümüyle Pazartesi akşam TRT 1'de izleyiciyle buluşacak. Senaryosu, oyuncu kadrosu ve ihtişamlı dekoru ile dikkat çeken Alparslan Büyük Selçuklu, ilk bölümüyle Total, AB ve 20+ABC1 kategorisinde reyting birincisi olmuştu.

KOREL CEZAYİRLİ KİMDİR, TÜRK MÜ?

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Süleyman'ı Vedi Korel Cezayirli (d.1976, Ankara), Türk oyuncudur.

İlk-orta-lise eğitimini yine Ankara'da tamamladı. 1985–1994 yılları arasında sırasıyla; yüzme basketbol ve artistik buz pateni dallarında lisanslı sporcu oldu.

1994–1996 yılları arasında modern dans ve caz dans üzerine dersler aldı. 1996'da Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Öğrenciliği süresince, başta Prof. Bozkurt Kuruç, Semih Sergen, Lale Oraloğlu ve Prof. Dr. Fuat Hacyev olmak üzere birçok değerli ustadan dersler aldı.

2000 yılında konservatuvardan mezun olan Cezayirli, aynı yıl Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sınavını kazandı ve Şehir Tiyatroları'nın kurucu-oyuncusu olarak göreve başladı. 2005 yılında Şehir Tiyatroları bünyesinde Geleneksel Türk Tiyatrosu Birimi'ni kurarak; Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun canlandırılması, geliştirilmesi ve Çağdaş Türk Tiyatrosu Kuramı çalışmalarını başlattı. 2006 yılında Tolga Özeçel' le birlikte Tiyatro Gazetesi'ni kurdu. Halen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Dedesi Vedi Cezayirli, Devlet Tiyatrolarının ilk dönem sanatçılarından olup, Adana Şehir Tiyatrolarının da kurucusudur. Ankara'daki ilk film stüdyosu Cezayirli Film'i kurmuştur.

FİLMOGRAFİ

Alparslan Büyük Selçuklu - 2021 (Süleyman)

Mavera - 2021 (Hâce Ahmed Yesevî)

Aşk Ağlatır - 2019 (Mert Özben)

Diriliş Ertuğrul - 2018-2019 (Sadreddin Konevî)

Dip - 2018

Dayan Yüreğim - 2017 (Taner)

Yeter - 2015 (Uras)

Yılanların Öcü - 2015

Günahkar - 2014 (Kara Sado)

Düşler ve Umutlar - 2014

Lale Devri - 2011 (Ahmet)

Karadağlar - 2010-2011 (Kadir Karadağ)

Son İstasyon - 2010 (Önder)

Maskeli Balo - 2010

Deli Deli Olma - 2009 (Metin Öğretmen)

Ayrılık - 2009 (Sidar)

Köprü - 2006-2008 (Yüzbaşı Akın Zeybek)

Kod Adı Kaos - 2007 (Semih Aladağ)

Kod Adı - 2006 (Semih Aladağ)