Alpaslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Barış Arduç, Mehmet Özgür, Yurdaer Okur, Erdinç Gülener ve Barış Bağcı'nın yer aldığı dizinin yeni sezon fragmanındaki Kabe sahnesi izleyicileri duygulandırdı. Peki Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman? İşte Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezon tanıtımı

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ SEZON FRAGMANI

TRT1 'in sevilen dizisi Alpaslan Büyük Selçuklu'nun yeni sezon fragmanında Sultan Alparslan'ın duası izleyenleri duygulandırdı.

Yayıınlanan tanıtımda Kabe'de olan Sultan Alparslan'ın, "Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Kahhar, Attığımız her adım, aldığımız her nefes senin rızan içindir. Müjdeleyip nasip ettiğin fetihler bizim değil, senindir. Allah'ım, beni kibir kuyusuna düşmekten koru. Son nefesime kadar yolunda cihat etmeyi nasip et." duası tüyler diken diken etti.

YENİ SEZONDA YENİ OYUNCULAR DAHİL OLDU!

TRT 1'in reytinglere ambargo koyan dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni sezon kadrosuna Serhat Tutumluer, Bora Cengiz ve Öykü Gürman gibi başarılı isimler dahil oldu.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ SEZON NE ZAMAN?

"Malazgirt Fatih'i" Sultan Muhammed Alparslan2ın hayatını ve Türklerin Anadolu'ya girişini anlatan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni sezonuyla Eylül ayında ekranlarda olacak.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu...

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.