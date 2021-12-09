Annemizi Saklarken konusu nedir? Annemizi Saklarken Oyuncuları kimlerdir?

9 Aralık 2021 Perşembe 12:46 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 12:46

Annemizi Saklarken dizisi ekran yolculuğuna başladı. STAR Tv'de yayınlanan dizi, Çarşamba günlerş izleyicisiyle buluşacak. Barış Yön'ün yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosu ise Sırma Yanık tarafından kaleme alınan dizinin konusu kadar oyuncuları ve karakterleri de merak edildi.Peki Annemizi Saklarken konusu nedir? İşte Annemizi Saklarken Oyuncuları, karakterleri ve konusu

ANNEMİZİ SAKLARKEN KONUSU NEDİR?

Annemizi Saklarken dizisi Star ekranlarında yayın hayatına başladı. Dizinin yönetmenliğini Barış Yöş üstlenirken senaryosunu da Sırma Yanık kaleme alıyor. Başrollerinde Hande Doğandemir ve Kutsi'nin yer aldığı dizide henüz çocuk yaşta bebeğini kucağına alan bir anneyi ve onun yaşadıklarını konu alıyor.

Handan (Hande Doğandemir) henüz çocuk denilebilecek bir yaştayken ilk çocuğunu dünyaya getirir. Ardından da iki bebeği daha olur. Şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışmaktadır. Dündar ve Zerrin Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Handan Demir çiftinin evine gidip geldiği sırada Handan Dündar'ın (Kutsi) ilgisini çeker ve hem genç kadının hem de çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişir

ANNEMİZİ SAKLARKEN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Star'ın yeni dizisi Annemizi Saklarken'in oyuncu kadrosunda başarılı isimler yer alıyor.

Yapımcılığını Ojo Pictures'ın üstlendiği "Annemizi Saklarken"in yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Kutsi'nin 'Dündar', Hande Doğandemir'in 'Handan' karakterini canlandıracağı 'Annemizi Saklarken', herkesi ekran başına kilitleyecek.

Kutsi ve Hande Doğandemir'in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Yeşim Ceren Bozoğlu, Nimet İyigün, Hatice Aslan, Ece Yaşar, Erdem Kaynarca, İncinur Sevimli, Ezgi Gör, Ezgi Tombul, Barış Taşkın, Semih Kızılkaya, Zümre Ertürk, Merve Sevin, Özgür D.Foster ve Güngör Bayrak gibi birbirinden renkli ve başarılı isimler yer alıyor.