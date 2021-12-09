9 Aralık 2021 Perşembe 14:29 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 14:29

Nimet İyigün, Star Tv'nin yeni dizisi Annemizi Saklarken kadrosunda yer aldı. Dizide Zerrin karakterini canlandıran oyuncu, ilk kez Geçmişin İzleri isimli film ile kamera karşısına geçti. Peki Annemizi Saklarken'in Zerrin'i Nimet İyigün kimdir, hangi dizilerde oynadı? Star TV ekranlarında yayınlanan Annemizi Saklarken dizisinde Zerrin Demir karakterini canlandıran Nimet İyigün hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

ANNEMİZİ SAKLARKEN ZERRİN KİMDİR?

Star TV'nin iddialı dizilerinden Annemizi Saklarken dizisinde Zerrin Demir karakterine Nimet İyigün hayat veriyor.

Annemizi Saklarken dizisinde etkili bir role sahip Zerrin Demir karakteri Dündar Demir'in eşi rolünde yer alıyor. Nimet İyigün'ün canlandırdığı Zerrin rolü bir zamanlar yaşama sevinci olan bir karakterdir.

ZERRİN DEMİR – NİMET İYİGÜN

Bir zamanlar, güzelliği ile fırtınalar estiren, yaşama sevinci dolu Zerrin... Gözlerinden hayat fışkıran... Duygusal, tutkulu, hassas, şefkatli, anaç, biraz naif, biraz kırılgan ama kriz anlarında bir o kadar dirayetli, güçlü bir irade... İşte Zerrin; Dündar'dan önceki Zerrin.

Günümüzdeki zengin, mutsuz ve yorgun kadın ise Dündar'dan sonraki Zerrin. Nevrotik, ani ağlama krizleri ve şiddetli öfke patlamalarıyla savrulup duran, kıskanç, problemli, kırık dökük zor bir kadın.

Rüya çift; zengin, güçlü, karizmatik iş adamı ve yanına çok yakışan güzeller güzeli karısı. Gerçek bir rüyayı yaşar Zerrin. Hem de öyle cicim ayları boyunca filan değil, yıllarca.. yıllarca yaşar..

Ve sonra bir gün, birden kabusuna uyanır.

Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan, Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar'ın ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.

NİMET İYİGÜN KİMDİR?

Nimet İyigün, 1973 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu olan Nimet İyigün, ilk oyunculuk deneyimini 1994 yılında Geçmişin İzleri adlı film ile yaşamış; Hayat Devam Ediyor ve Kalbimdeki Deniz dizilerinde rol almıştır.

Nimet İyigün, Annemizi Saklarken dizisinden önce, Star TV ekranlarında yayınlanan Çocuk dizisinde Emine karakterine hayat vermiştir.

Nimet İyigün'ün rol aldığı diziler ve filmler:

2021- Annemizi Saklarken (TV Dizisi)

2019 – Çocuk (Emine) (TV Dizisi)

2016-2017 – Kalbimdeki Deniz (Doktor) (TV Dizisi)

2016 – Mehmet Salih (Sinema Filmi)

2011 – Hayat Devam Ediyor (Belkıs) (TV Dizisi)

1994 – Geçmişin İzleri (TV Filmi)