Annenin Sırrıdır Çocuk 11. Bölüm Fragmanı (Final) ''Ahmet Defne'nin oğlu''

TV8'de ekrana gelen Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, çarşamba akşamı yayınlanacak olan 11. bölümüyle final yapacak. Annenin Sırrıdır Çocuk 11. Bölüm fragmanında Saldun, Meryem'e gerçeği bildiğini söylüyor. Heyecanla izlenen dizide bebeğini kaybeden Defne, sonunda oğluna kavışacak mı? İşte final bölümünden ilk fragman

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK 11. BÖLÜM FRAGMANI (FİNAL)

NTC Medya imzalı, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, hikayesinin Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz'e ait olduğu ve senaryosunu Platin Yazı Grubu'nun kaleme aldığı, başrollerini İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci, Engin Öztürk ve Olgun Toker'in paylaştığı Annenin Sırrıdır Çocuk final bölümüyle 15 Haziran Çarşamba saat 19:30'de TV8'de.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

TV8'de ekrna gelen Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin final bölümünde Sedef Çınar'ı merdivenlerden itiyor...

"Artık hayatımda yoksun Sedef" diyerek gitmeye hazırlanan Çınar, Sedef'in kendisini merdivenden itmesiyle düşüp kafasını çarpar. Çınar ölecek mi?

Diğer yandan Saldun Meryem'in karşısına dikilip "Ahmet Defne'nin oğlu. Bu oyunu daha fazla uzatamayacaksın" der.

Meryem ise yurt dışına gitmek için pasaport arayışına giriyor. Defne, Ahmet'in kendi çocuğu olduğunu öğrendiğinde ne yapacak?

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