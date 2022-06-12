Camdaki Kız 47. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Selen ve Gülcihan'ın konuşmalarını duyan Nalan, Cana'nın hamileliğini öğrenip kapısına dayanmıştı. Camdaki Kız 47. Bölümde Cana'yı eve getirip herkesle yüzleştiren Nalan sonunda isyan ediyor! Koroğlu konağında neler yaşanacak? İşte Camdaki Kız 47. Bölüm Fragmanı (sezon finali)

CAMDAKİ KIZ 47. BÖLÜM FRAGMANI SEZON FİNALİ - ARTIK OYUN BİTTİ

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, sezon finaliyle 16 Haziran Perşembe akşamı Kanal D'de.

CAMDAKİ KIZ 47. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız'ın 47. bölüm fragmanında Nalan her şeyi öğreniyor.

NALAN SONUNDA İSYAN EDİYOR!

Cana'yı eve getiren Nalan, herkesten hesap sorar.

Cana'nın hamileliğini öğrenen ev halkıyla yüzleştirmek için Cana'yı yanına alır. Artık dayanamayan Nalan isyan eder.

Nalan, "Sedat ve Cana ile ilgili, özellikle bebekleriyle alakalı gerçekleri söylemek isteyen var mı bana? Artık hiç birinizin ağzından tek kelime yalan duymak istemiyorum. Yeter! Oyun bitti..." der.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Feride ve Selen, Cana'nın hamileliğini sonlandırmak için gerekeni yapar ama yine de Nalan'ın bunu öğrenmesini engelleyemez.

Cana'nın hamileliği herkesi tedirgin etmiştir. Feride ve Selen bir plan yapar ancak bu durum Cana'yı sinirlendirmekten başka bir işe yaramaz.

Cana'nın hamileliğini öğrenip Selen ile planını uygulayan Feride başarılı olamaz.

Nalan'ın Hayri'yi kendisinden kıskandığını anlayan Billur, Nalan ile yüzleşir. Pera ve Muzo'nun evlilik kararı, Rafet ve Pervin'in arasındaki gerginliğin daha da artmasına yol açar.

Pervin ise Muzo ile Pera'nın evleneceğini öğrenir fakat kendisinin dahil edilmemesine çok kızar.

Cana'nın hamile olduğunu öğrenen Nalan ise soluğu Hayri'nin yanında alır ve arabasına atlayıp Cana'nın evine gider.