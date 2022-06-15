Annenin Sırrıdır Çocuk 11. bölümüyle izleyenlerine veda edecek. Ekrana geldiği ilk günden itibaren büyük beğeni kazanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin final bölümünde Saldun, Meryem'e gerçeği bildiğini söylüyor. Heyecanla izlenen dizide bebeğini kaybeden Defne, sonunda oğlunu bulacak mı? İşte final bölümünde yaşananlar... Annenin Sırrıdır Çocuk izle 11. bölüm full izle!

ANNENİN SIRRIDIR ÇOÇUK 11.BÖLÜM FULL İZLE

NTC Medya imzalı, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, hikayesinin Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz'e ait olduğu ve senaryosunu Platin Yazı Grubu'nun kaleme aldığı, başrollerini İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci, Engin Öztürk ve Olgun Toker'in paylaştığı Annenin Sırrıdır Çocuk final bölümüyle saat 19:30'de TV8'de.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK İZLE FİNAL BÖLÜMÜ YOUTUBE!

Yapımını Ntc Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, TV8 ekranlarının yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk final bölümüyle ekrana geldi.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin 11. bölümünde Meryem'in sırrı ortaya çıkıyor.

Çınar Sedef'in bebeği düşürdüğünü öğrenir. Çınar, Defne'yi geri kazanmaya kararlıdır.

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin final bölümünde Sedef Çınar'ı merdivenlerden itiyor...

"Artık hayatımda yoksun Sedef" diyerek gitmeye hazırlanan Çınar, Sedef'in kendisini merdivenden itmesiyle düşüp kafasını çarpar. Çınar ölecek mi?

Sadun, Defne'nin çocuğunu bulmak için bütün imkanlarını seferber ederken Meryem, Ahmet'i kaybetmemek için her şeyi göze alır.

Saldun Meryem'in karşısına dikilip "Ahmet Defne'nin oğlu. Bu oyunu daha fazla uzatamayacaksın" der.

Meryem ise yurt dışına gitmek için pasaport arayışına giriyor. Defne, Ahmet'in kendi çocuğu olduğunu öğrendiğinde ne yapacak?