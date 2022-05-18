"Annedir Sırrıdır Çocuk" 7. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci ve Olgun Toker'in yer aldığı dizinin yeni bölümüne Meryem Defne'yi arayıp söyler. Defne'nin Meryem'e söylediği "Ahmet'i bir daha göremeyecek miyim?" sözü damga vurdu. Annenin Sırrıdır Çocuk 7.bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Youtube! Annenin Sırrıdır Çocuk izle 7. bölüm!

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK İZLE 7. BÖLÜM!

Annenin Sırrıdır Çocuk, her çarşamba saat 20.00'da Tv8'de.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOÇUK 7.BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Yapımını Ntc Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, TV8 ekranlarının yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk 7.bölümüyle ekrana geldi.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOÇUK 7.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Annenin Sırrıdır Çocuk 7. bölümde Çınar'ın yaptırdığı DNA raporunun sonucu çıkar. Çınar'dan alınan örnek uyumlu değildir. Çocuğun babası Sadun'dur. Defne şimdi ne yapacak?

Meryem'in kaynanası onun sakladığı sırrı öğrenmiştir. Kimseye söylememek için karşılığında Defne'ye gitmemesini ister.

Defne, Saldun'a yoluna Çınar'la devam edeceğini söyler. Saldun ise gitmeye karar verir.

Diğer yandan Sedef hamile olduğunu Çınar'a söyler. İkisinin arasındaki gerginliğe anlam veremeyen Defne, olan biteni öğrenecek mi?

NTC Medya imzalı, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz'ün kaleme aldığı, başrollerini İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci, Engin Öztürk ve Olgun Toker'in paylaştığı Annenin Sırrıdır Çocuk, her Çarşamba saat 20:00'de Tv8'de.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK OYUNCULARI

İrem Helvacıoğlu - Defne

Selin Yeninci - Meryem

Engin Öztürk -Sadun

Mine Kılıç - Sedef

Olgun Toker - Çınar

Ahmet Varlı

Sacide Taşaner

Demet Gül

Selim Erdoğan

Birgül Ulusoy

Annenin Sırrıdır Çocuk Sedef kim?