Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Sedef karakterine hayat veren Mine Kılıç hakkında araştırmalar hız kazandı. TV8'in sevilen dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk isimli dizi ilk bölümü ile beğeni ile izlenilmeye devam ediyor. Oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Sedef karakterinin kim olduğu merak edildi. Mine Kılıç kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Mine Kılıç hakkında bilgiler...

ANNENIN SIRRIDIR ÇOCUK SEDEF KIM?

Annenin Sırrıdır Çocuk Sedef; Defne'nin yakın arkadaşıdır. Bir moda tasarım şirketi vardır. İşinde başarılı bir kadındır. Sedef Defne'nin Çınar tarafından eve hapsedildiğini ve yeteneklerinin köreltildiğini düşünür. Daha sonra Çınar'la arasındaki ilişki boyut değiştirir. Artık en yakın arkadaşının kocasıyla birliktedir.

MİNE KILIÇ KİMDİR?

1986 Mersin doğumlu güzel oyuncu Mine Kılıç, kamera önü eğitimini Türker İnanoğlu Sinema ve Televizyon Eğitim Vakfı'nda almıştır. Kendini daha da geliştirmek isteyen Mine Kılıç, Şahika Tekand Studio'da da eğitim aldı. Büşra filminde canlandırdığı karakter ile dikkatleri üzerine çeken Mine Kılıç fiziği ile de dikkat çekiyor.

2007 yılında yayınlanan "Oyun Bitti" dizisi ile ilk kez kamera karşısına çıktı. Mine Kılıç daha önce Oyun Bitti, Al Yazmalım, Beni Böyle Sev gibi projelerde yer almıştır. 2018 yılı içerisinde ise Yaşayamayanlar dizisinde Elif karakterini canlandırmıştır.

Rafel Cemo Çetin, babası Sinan Çetin'in 1993 yılında çektiği 'Berlin In Berlin' adlı sinema filmini 26 yıl sonra 2019 yılında 'New York In New York' adıyla yeniden çekti.Filmde rol alan Dilber karakterini canlandıran oyuncu Mine Kılıç, 26 yıl önce Hülya Avşar'ın 'Berlin In Berlin'deki sahnesini 'New York In New York'ta tekrarladı.

Mine Kılıç 2020 yılında Zümrüdüanka dizisinde Fitnat karakterine hayat vermiştir. Daha sonra Kefaret dizisinde rol alan oyuncu dizide Arzu karakterine can vermiştir.

MİNE KILIÇ'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

2022 - Annenin Sırrıdır Çocuk (Sedef)

2020 – Kefaret (Arzu)

2020 -Zümrüdanka (Fitnat Gülseven)

2019 -New York In New York (Dilber)

2018 -Ağlama Anne (Cansu)

2018 – Yaşamayanlar (Elif)

2018 - 8. Gün (Nilay)

2016 – Bana Sevmeyi Anlat (Ezgi Günes)

2012 – Beni Böyle Sev

2011 -Al Yazmalım (Sibel)

2007 – Oyun Bitti