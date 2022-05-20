Leyla Feray kimdir? sorusunun yanıtı, dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Camdaki Kız dizisinde Ressam Pera karakterine hayat veren başarılı oyuncu, daha önce Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol almıştı. Peki Camdaki Kız Pera kimdir? Leyla Feray kaç yaşında? İşte Leyla Feray'ın oynadığı diziler...

LEYLA FERAY KİMDİR?

Leyla Feray, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Genç oyuncu, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünden mezun oldu. 2013 yılında "Ben Onu Çok Sevdim" dizisiyle profesyonel kariyerine ilk adımını attı.

Dizide hayat verdiği Sinem karakteriyle büyük beğeni toplayan ve ertesi yıl Paşa Gönlüm ve Üç Arkadaş dizlerinde yer alan oyuncumuz daha önce, Kardeşim Benim, Uyanış Büyük Selçuklu, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Rise of Empires: Ottoman gibi başarılı projelerde de yer almıştır.

Leyla Feray 2021 yılında İkimizin Sırrı dizisiyle kamera karşısına geçti. Daha sonra Camdaki Kız dizisine dahil olan oyuncu, dizide ressam Pera karakterini canlandırıyor.

LEYLA FERAY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2013 - Ben Onu Çok Sevdim

2014 - Paşa Gönlüm, Üç Arkadaş

2016-2017 - Muhteşem Yüzyıl Kösem

2017 - Kardeşim Benim 2

2018 - Aries

2020-2021 - Uyanış: Büyük Selçuklu

2020 - Rise of Empires: Ottoman

2021 - İkimizin Sırrı

2022 - Camdaki Kız

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