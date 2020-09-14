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Dizi

Arıza dizisi ilk bölümüyle izlenme rekorları kırdı! Arıza 1. bölüm izle!

Show TV'de yayınlanan yeni yapımı Arıza 1. bölümü izlenme rekorları kırdı. İzleyenler tarafından daha ilk bölümden oldukça ilgi çeken dizi Arıza'nın 2. yeni bölüm fragmanı da yayımlandı. Başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza 1. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.

14 Eylül 2020 Pazartesi  17:22 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 17:22
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Arıza 1. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Tolga Sarıtaş'ın başrolünde olduğu dizi büyük bir merakla bekleniyordu. Arıza 1. bölümüyle pazar akşamı bir kez daha izleyicilerle buluştu ve ardından 2. yeni bölüm fragmanı da yayımlandı. Arıza 1. bölüm izle!

ARIZA 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kulaksız mahallesinde taksici Ali Rıza Altay'ın evi telaşlıdır. Ali Rıza ertesi gün kız kardeşi Nihan'ı evlendiriyordur. Nihan'ın ikizi Mert de tezkeresini alıp gece gelir. Tüm bu telaşın arasında Ali Rıza ekmek parası için direksiyon sallamaya devam ediyordur. Diğer yandan Halide Gürkan ise babası Haşmet Gürkan'ın 61. yaş günü sebebiyle Fuat Ersoylu tarafından verilen görkemli davete katılır.

ARIZA 1. BÖLÜM İZLE!


Davet esnasında Fuat Ersoylu'nun oğlu Burak, Halide'ye evlenme teklif eder ama Halide kabul etmez. Burak'la çıkan tartışma sonunda Halide daveti terk eder ve o sırada orada bulunan Rıza'nın taksisine biner. Peşinden gelen Burak, onu taksiden almaya kalkınca, Ali Rıza müdahale eder ve kavga çıkar. Burak hayatının ilk tokadını Ali Rıza'dan yer. Burak bunu unutmaz ve daha sonra Rıza'nın kız kardeşinin düğününü basar.

Halide de olacakları tahmin ederek düğüne gelmiştir. Ancak işler kontrolden çıkar. Ve o geceden sonra bir daha hiçbir şey ne Ali Rıza ne de Halide için eskisi gibi olur.

ARIZA 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI


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