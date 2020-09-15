15 Eylül 2020 Salı 10:06 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 10:06

TRT 1'in yeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın setinden ilk kareler gelmeye başladı. Masumlar Apartmanı konusu izleyici tarafından merak ediliyor. Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ı buluşturan dizi, bu akşam ekrana gelmeye başlayacak. Peki, Masumlar Apartmanı 1. bölüm ne zaman başlayacak? İşte, dizi hakkında ayrıntılar...

MASUMLAR APARTMANI 1. BÖLÜM NE ZAMAN?

Masumlar Apartmanı, 15 Eyül Salı akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Dizi ilk bölümün ardından her hafta salı günü saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında olacak.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

Birkan Sokullu (HAN)

Farah Zeynep Abdullah (İNCİ)

Ezgi Mola (SAFİYE)

Merve Dizdar (GÜLBEN)

Alper Saldıran (UYGAR)

Metin Çoşkun (HİKMET)







