05 Şubat 2021 Cuma 20:50 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 20:50

Arka Sokaklar 576. bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlandı. İzleyici tarafından takip edilen uzun soluklu aksiyon ve polisiye dizisi Arka Sokakların son bölümünde; Servet'e çalışan Terör Şubenin komiserlerinden Muzaffer, Mesut'u hedefi haline getirir. Kendi yüzünden şehit olan polislerin vebalini Mesut'a yıkar ve diğer polisleri ona karşı doldurur. Polisler suçlu olduğunu düşündükleri Mesut'u, otoparkta kıstırırlar. İşte, Arka Sokaklar 576. bölüm full izleme linki ve son bölümde yaşanan gelişmeler.

Arka Sokaklar 576. bölümde Rıza Baba ve ekip, Arif Müdür ile ilgili izledikleri bir görüntü üzerine büyük şok yaşıyorlar. Arka Sokaklar son bölüm izleme linki, tek parça halinde haberimizde yer alıyor. CANLI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

ARKA SOKAKLAR 576. FULL BÖLÜM İZLE

5 Şubat 2021 Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar 576. bölümde Selin ilaçlara bağımlılığı yüzünden ameliyat edilemez. Mesut ise, Selin'i yalnız bırakmaz ve kendi evine getirir.

Bir uyuşturucu şebekesinin peşinde olan Mesut'un arabasına uyuşturucu koyulur. Mesut bunu fark eder ve yapanların izini bulup tepelerine çöker. Servet Amca ise, bu durumdan hiç hoşlanmaz.

Selin ilaçlara bağımlılığı yüzünden ameliyat edilemez. Mesut ,Selin'i yalnız bırakmaz ve kendi evine getirir. Burada ilaçlardan arınana kadar kampa gireceklerdir. Selin bu durum karşısında hırçınlaşır. Mesut'un operasyona gidip yanına Bahar'ı bıraktığı bir gün, Bahar'ın uyumasını fırsat bilen Selin evden kaçar.

Bahar emniyete gelince Zafer'i görür ve darmadağın olur. Hüsnü'den izin alıp Zafer'in sorgusuna girer. Herkesi dışarı çıkartır. Hakan ve Ali öğrenince panik olurlar. Bahar silahını beline takıp Zafer'in yanına girer, kapıyı kilitler ve kimseyi de içeri almaz.

Arif, Tilbe olayını Bahar'a anlatır. Ayrıca savcıya da gidip gerekli belgeleri teslim eder.

Nazike'nin evde tuhaf halleri ve konuşmaları aileyi meraka düşürür. Zeliha duyduğu telefon konuşmasından Nazike'nin kanser olduğu endişesine kapılır. Durumu Hüsnü ve kardeşleriyle paylaşır. Herkes teyzeleri için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır.

RIZA BABA VE EKİBİNE VİDEO ŞOKU!

Polis memuru Sinem, Rıza Baba ve ekibe, Arif Müdür ile ilgili bir video izlettirir. Bu video, sosyal medyada yayılırsa Arif Müdürün mesleki hayatının biteceği anlamına gelmektedir. Arif, bu yüzden Rıza Babadan yardım ister. Rıza Babanın ise, eli kolu bağlı kalır.

MUZAFFER, EKİBİNİ MESUT'A KARŞI DOLDURUR

Servet'e çalışan Terör Şubenin komiserlerinden Muzaffer, Mesut'u hedefi haline getirir. Önce kendi adamlarını Mesut'a karşı kışkırtır. Ekibindeki polislerden Mete'ye, Mesut'u takip ettirir. Mesut ve ekip Adem'in peşini bırakmazlar.

Muzaffer, Adem'in bastırmasıyla Mesut'a olanca gücüyle saldırır. Kendi yüzünden şehit olan polislerin vebalini Mesut'a yıkar ve diğer polisleri ona karşı doldurur. Ekip arkadaşlarının şehit olmasına neden olduğunu düşündükleri Mesut'u, emniyetin otoparkında kıstırırlar. Aralarında büyük arbede yaşanır.

BAHAR, ZAFER'E HESAP SORAR!

Bahar ise, kendisine işkence edip ölüme terk eden Zafer ile sorgu odasındadır. Kapıyı kilitleyip Zafer'e, kendisine çektirdiklerinin intikamını alma peşindedir. Silahını Zafer'e doğrultan Bahar, onu öldürmeye kararlıdır. Sorgu odasının dışında da, ekip arkadaşları onu engellemeye çalışmaktadır. Bahar, Zafer'i öldürecek mi?