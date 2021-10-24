Arka Sokaklar setinde maaş krizi büyüyor! Ünlü isim istifa etti

24 Ekim 2021 Pazar 10:07 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 10:08

Kanal D'nin 16'ncı sezonuyla izleyicisiyle buluşan polisiye dizisi Arka Sokaklar'da sigorta ve maaş krizi büyüyor.

Set ekibinde yer alan ışıkçı, kameraman, sanat birimi ve senaryo ekibi başta olmak üzere emekçilerin bugüne kadar hiç ödeme almadığını ve Ağustos ayında sete çıkan ekibin sigortalarının Ekim'de yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Set ekibi ödemeler yapılana kadar sete çıkmama kararı alırken, bugün flaş bir istifa geldi.

SANAT YÖNETMENİ İSTİFA ETTİ

Arka Sokaklar dizisinin 14 sezondur sanat yönetmenliğini yapan Çiğdem Çimen Şerefoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.

Şerefoğlu istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"14 sezondur sanat yönetmenliği yaptığım diziden sigortalarımız ve maaşlarımız ödenmediği için istifa ediyorum"

Başrollerini Zafer Engin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, Oya Okar ve Yiğitcan Ergin gibi isimlerin canlandırdığı Arka Sokaklar'ın yayınlanan son bölümünde bir veda yaşandı. Dizide Ali karakterini oynayan Alp Korkmaz da kadrodan ayrıldı.

Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle!