22 Ekim 2021 Cuma 23:46 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 23:46

Arka Sokaklar 600. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar 600. bölümde Mesut komiser, Harun'un kaçırılması nedeni ile müfettiş İdil tarafından gözaltına alınır. Olay sırasında yeraltı karakolunda Vedat'ı sorguladığını söyleyemeyen Mesut'un temize çıkması için Selin komiser tarafından bir plan yapılır. Mesut komiser temize çıkabilecek mi? İşte Arka Sokaklar 600. bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar... Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle!

Arka Sokaklar 600. Bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Arka Sokaklar 601. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Arka Sokaklar, her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR 600. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kanal D ekranlarında yayınlanan uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar 600. bölümde Hüsnü, Mesut'u arayarak acı bir haber verir. Kendisinin bir şey yapamadığından bahseder. Bu acı haberi Rıza Baba ve eşi Ayla'ya vermek Mesut'a düşer. Haberi alan Rıza Baba ve Ayla büyük şok yaşar. Mesut'un, Rıza Babanın evine getirdiği acı haber ne? Rıza Babayı ve eşi Ayla'yı derinden etkileyen haberdeki kişi kim?

Ekip, Harun'u kaçıran teröristlerin peşine düşmüştür. Teröristler gözlerini kırpmadan insanları öldürmektedir. Ekip bu işi sonlandırmak ve Harun'u kurtarmak için peşlerine düşer. Operasyon sırasında büyük bir çatışma yaşanır. Hüsnü, elinde bazuka olan teröristi görünce büyük şaşkınlık yaşar. Bazukasını ateşler ve hedefindeki kişiyi vurur. Teröristler kimi hava uçuruyor?

Mesut, gözaltı şoku yaşıyor!

Mesut komiser, Harun'un kaçırılması nedeni ile müfettiş İdil tarafından gözaltına alınır. Olay sırasında yeraltı karakolunda Vedat'ı sorguladığını söyleyemeyen Mesut'un temize çıkması için Selin komiser tarafından bir plan yapılır.

Harun, Hamit tarafından kaçırılmıştır...

Hamit, kendisinin ve adamlarının yakınlarını ülkemiz üzerinden Avrupa'ya göndermek için Harun'u kullanır. Harun, Hamit'in elinden kurtulmak için bu isteğini kabul eder ve göçmenleri Türkiye'ye getirir.

Ekibimiz, Kerim Aslan ve Vildan'ın peşini bırakmaz...

Adamları tek tek yakalanan Kerim Aslan ve Vildan'ın amacı Ruslar ile son bir anlaşma yapmak ve işleri Esmer'e devredip ortadan kaybolmaktır. Esmer, hapishaneden çıktığı gibi Kerim Aslan ile anlaşır fakat onun için yaptığı bu anlaşmadan daha önemli bir konu vardır; içeriye düşmesini sağlayan Erman'ı ortadan kaldırmak...

İntikam hırsıyla yanıp tutuşan Esmer, eski ve güvenilir adamı Osman'ı tekrar yanında görmek ister. Osman, cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ile birlikte temiz bir başlangıç yapmış, taksi şoförlüğü ile geçimini sağlamaktadır. Osman, eski hayatına dönmek istemez fakat Esmer'in, Osman'dan vazgeçme niyeti yoktur.

Kerim Aslan ve Vildan, Ruslar ile yapacakları anlaşma için Antalya'ya gider. Hüsnü, Aslı ve Emre operasyon için Antalya'ya hareket eder. Antalya emniyet birimleri ile birlikte Ali'de operasyona katılır.

Leyla'nın kızı Suna'nın hastalığı giderek şiddetlenir...

Hakan'ın yardım tekliflerini kabul etmeyen Leyla, bir ailenin yanında hizmetçiliğe başlar. Suna'nın hastalığı hızla şiddetlenir. Çaresiz kalan Leyla, Hakan'dan yardım ister. Suna'nın acilen ameliyat edilmesi gerekmektedir, Leyla'nın acilen paraya ihtiyacı vardır. Bu sırada çalıştığı evde gerçekleşen hırsızlık olayı tüm şüpheleri Leyla'nın üstüne çeker.