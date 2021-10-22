22 Ekim 2021 Cuma 23:45 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 23:45

Yalancı dizisi 6. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Show Tv'nin dikkat çeken konusuyla izlenme rekorları kıran dizisi Yalancı'nın 6. bölümünde Deniz, Mehmet Emir'in bütün hamlelerini önceden öğrenmesiyle kendisini takip ettirdiğini düşünmeye başlar. Mehmet Emir'e önceden bu planları anlatan birileri mi var? Deniz Mehmet Emir'in verdiği ipuçları ile etrafındaki yalancıları öğrenecek mi? Peki Yalancı 6. bölümde neler yaşandı? İşte Puhu Tv ve Show Tv üzerinden Yalancı 6. Bölüm full izleme linki ve yeni bölümde yaşananlar...

Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Dizide Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'a; İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

YALANCI 6. BÖLÜM ÖZETİ



Show Tv'de ekrana gelen Yalancı dizisinin 6. bölümünde Mehmet Emir tarafından bir kez daha engellenen Deniz büyük bir yıkım yaşıyor. Deniz'in zor anlar yaşadığı son bölümde Yasemin ile aralarındaki tartışma dikkat çekiyor.

Deniz, Murat ile Yasemin'in arasında ne olduğunu sorgularken duydukları karşısında şoke oluyor. Deniz ve Mehmet Emir arasındaki savaş giderek tehlikeli bir hal almaya başlarken Deniz'in bu sefer nasıl bir plan yapacağı merakla bekleniyor.

Deniz, Mehmet Emir'in gizli dünyasını çözmeye çalıştıkça, kendi hayatının da adım adım parçalanmasına engel olamayacaktır.

'BÜYÜK KARŞILAŞMA'

Deniz Mehmet Emir'in bütün hamlelerini önceden öğrenmesiyle kendisini takip ettirdiğini düşünmeye başlar. Yoksa Mehmet Emir'e önceden bu planları anlatan birileri mi vardır? Deniz Mehmet Emir'in verdiği ipuçları ile etrafındaki yalancıları öğrenecek midir?

Mehmet Emir'in Deniz'e "Bu oyunu seninle oynamak gerçekten çok keyifli" dediği anlarda Deniz büyük bir öfke patlaması yaşıyor. Deniz'in Mehmet Emir'le ilgili bir şey bulduğunu söylemesi merak uyandırırken Görkem'le beraber nasıl bir plan yapacakları heyecanla bekleniyor. Deniz ve Okay'ın Yasemin'e gösterdiği tepki ise dikkat çekiyor.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Mehmet Emir'in Deniz'i iyice köşeye sıkıştırdığı tanıtımda Mehmet Emir'e karşı tepkiler artıyor.

Deniz'in bir çıkış yolu bulup bulamayacağı merak konusu olurken Mehmet Emir'in arabasına yazılan 'yalancı' yazısı dikkat çekiyor. Deniz'in planının ne olduğu ise şimdiden büyük bir merak konusu oluyor.

Mehmet Emir Saklışehir'in gözü önünde Deniz'e mahkeme celbini verdikten sonra herkes davaya kilitlenir.

Deniz savaşa devam etmekle Mehmet Emir'den özür dilemek arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Elindeki tek şey Mine'nin intiharı ardındaki şaibedir. Fakat bu iddiasını destekleyecek delili yoktur. Sezgileri dışında...

Mehmet Emir ise kazanmak için bel altı vurmaktan çekinmeyecektir. Deniz ise sadece kendini değil sevdiklerini de tuzaklardan korumaya uğraşacaktır. Mehmet Emir ise kendine yeni bir kurban bulur.

Fısıltılar yükselirken Deniz kendini bir savaşın içinde bulur. Savaş onunla tüm Saklışehir arasındadır.

Yalancı, her Cuma Show Tv'de...