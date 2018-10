Arka Sokaklar son 492.bölüm Kanal D izle Arka Sokaklar yeni 493.bölüm fragmanı izle

Arka Sokaklar son 492.bölüm Kanal D'de sevenleriyle buluştu. Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı Arka Sokaklar dizisi 493.yeni bölüm fragmanı dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Birde dizinin tekrarını izlemek isteyenlerde Arka Sokaklar 492.son bölüm izleme linkini araştırırken detayları bu haberimizde derledik. Her cuma akşamı yayına giren Arka Sokaklar'da bu hafta Haberlerde yolsuzluk davasıyla Rıza’nın adı anılır! Muaz yaralanmıştır ve tedavi olmak için Doktor Tarık’ın kliniğine gider. Aziz isimli bir çocuğa çarpmıştır ve çocuk da Tarık’ın kliniğine getirilir. Aziz aynı zamanda sara hastasıdır. Muaz yakalanmak pahasına da olsa, çaresiz durumda olan Aziz’e yardım edecek midir? Sultan isimli genç kadın hamiledir ve kocasının şiddetinden kaçmak için komşusuna sığınır. Ablası ve eniştesi gelerek Sultan’ı evlerine götürür. Kocası Aykut nezarete atılır ve Sultan’ın eniştesini arayarak çocuğun kendisinden olmadığını söyler. Eniştenin içine kurt düşmüştür ve Sultan’ın evlerinde olmasından rahatsız olmaya başlar. Mazlum bir caddeyi karıştırmıştır ve adamlardan dayak yiyecekken Ali ve Selin araya girerek Mazlum’u kurtarırlar. Yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı reyting rekortmeni dizi ‘Arka Sokaklar son 492.bölüm ve 493.yeni bölüm fragmanı star.com.tr'de.

ARKA SOKAKLAR 492.BÖLÜM ÖZETİ

Haberlerde yolsuzluk davasıyla Rıza’nın adı anılır! Muaz yaralanmıştır ve tedavi olmak için Doktor Tarık’ın kliniğine gider. Aziz isimli bir çocuğa çarpmıştır ve çocuk da Tarık’ın kliniğine getirilir. Aziz aynı zamanda sara hastasıdır. Muaz yakalanmak pahasına da olsa, çaresiz durumda olan Aziz’e yardım edecek midir?

Sultan isimli genç kadın hamiledir ve kocasının şiddetinden kaçmak için komşusuna sığınır. Ablası ve eniştesi gelerek Sultan’ı evlerine götürür. Kocası Aykut nezarete atılır ve Sultan’ın eniştesini arayarak çocuğun kendisinden olmadığını söyler. Eniştenin içine kurt düşmüştür ve Sultan’ın evlerinde olmasından rahatsız olmaya başlar. Mazlum bir caddeyi karıştırmıştır ve adamlardan dayak yiyecekken Ali ve Selin araya girerek Mazlum’u kurtarırlar. Mazlum’un Selin’e olan aşkı depreşmiştir. Elinde çiçeklerle emniyete gelir ve Mesut’la nişanlandığını öğrenir.

Özer’in kızı Ebru böbrek hastasıdır. Özer kızını kurtarmak için Altan’la işbirliği yapar. Özer içinde Altan dosyası olduğunu söylediği bir çantayı Rıza’ya verir. Altan davasına bakan Hakim de Rıza’nın arkadaşıdır. Hakim Uğur evinde ölü bulunur. Rıza iyice şüphelenmektedir ki haberlerde yolsuzluk davasıyla Rıza’nın adı anılır. Eve polisler gelir ve altını üstüne getirerek evi ararlar. Evde içi para dolu bir çanta. Rıza tutuklanarak emniyete götürülür.

ARKA SOKAKLAR 492.BÖLÜM FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR 491.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekip, Mesut'un başına ödül koyan çete liderini yakalamak için operasyon düzenliyor! Mesut, peşine takılan iki saldırganı takip eder ve sıkıştırır. Adamların telefonunda gelen mesajı bulur. Mesut’u öldüren kişiye yüklü miktarda para ödülü verilecektir. Mesut, Halis’i bir yere çağırır ve tartışır. Bu esnada üzerine verici yerleştirir. Halis’in Altan’la yaptığı konuşmayı duyar. Sevkiyatı yapılacak uyuşturucuların başında bekleyecektir. Mesut Halis’i takibe başlar.



Tekin aldığı reklam tekliflerini kutlamak için ailesini, Metin’in çalıştığı restorana yemeğe çıkarır. Aylin ve Hakan’ın da harika bir sürprizi vardır. Hakan, baba olacağını coşkulu bir şekilde herkese açıklar.



Selin ve Mesut baş başa konuşup, sorunlarını çözmeye çalışmaktadır. Selin beklediği evlenme teklifi gelecek midir?



Bir turist, iki kişi tarafından saldırıya uğrar. Polislerimiz olaya el koyar. Bilgisayarındaki bir programla, yer tespiti yaparlar. Eve gittiklerinde yaşlı bir nine karşılarına çıkar. Kimse ondan şüphelenmez. Oysa ki gerçek çok farklıdır..

İLKER İNANOĞLU KİMDİR?



İlker İnanoğlu 20 Ağustos 1965; İstanbul doğumlu. Yönetmen Türker İnanoğlu ve oyuncu Filiz Akın çiftinin oğludur.



Sinemadaki ilk önemli rolünü Türker İnanoğlu'nun “Yumurcak” filminde oynadı.İlker İnanoğlu konuşmaya ve yürümeye başladığında soluğu stüdyolarda aldı. Namı yumurcaktır. İlker İnanoğlu,Türk Sinemasında önemli bir çığır açmıştır. Daha önceki yıllarda Zeynep Değirmencioğlu,ve Parla Şenol gibi kız yıldızların olduğu filmler büyük bir etki toplamıştır. İnanoğlu’nun Yumurcak filmi de Türk sinemasına iyi bir erkek çocuk oyuncu kazandırmıştır.



“Yumurcak” filmleriyle ünlenen İlker İnanoğlu’nu, babası, ülkede başlayan terör eylemleri üzerine İsviçre”nin Cenevre Şehirndeki Leman Koleji ne kaydettirdi. İlker İnanoğlu Antalya Film Festivali’nde En İyi Çocuk Oyuncu ödülünü aldı.



1986 yılında,Türkiye’ye gelen ve babasıyla çalışmaya başlayan İnanoğlu, Biricik Suden’le (Mazhar Alanson’un eşi) tanıştı ve aynı yıl onunla evlendi. Ama ilişkileri uzun sürmedi, 1988 yılında İlker İnanoğlu, Biricik’ten ayrıldı.Sonra İlker İnanoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nde masterını yapmak için gittiği Los Angeles’ta Amerikalı eşi Chole’den bir oğlu oldu ve adını Berker koydular. Daha sonra çeşitli dizilerde rol aldı. 2006 yılında Yeşim Salkım ile evlendi ancak bu evlilik de uzun sürmedi ve İlker İnanoğlu, Yeşim Salkım’dan boşandı.



Filmografi



ARKA SOKAKLAR DİZİSİ HİKAYE VE KÜNYE



Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…



İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.



Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.



Yapımcı : Erler Film / Türker İnanoğlu

Yönetmen : Orhan Oğuz

Genel Koordinatör : Yılmaz Ekmekçi

Senaryo Danışmanı : Ahmet Yurdakul

Senaryo : Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul

Oyuncular : Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu Usta (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Merve Oflaz (Bahar), Can Başak (Arif Müdür), Boğaç Aksoy (Volkan), Başak Atıcı (Hande), Kerimhan Duman (Tunç), Manolya Aşık (Şule), Yüsra Geyik (Zeliha), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Tunç Oğuz (Arda), Beste Seyhan Şamcı (Eda), Melisa Şalgam (Asiye), Efe Günay (Haydarberk), Kaan Uslu (Efe), Ada