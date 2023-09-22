Kanal D'nin, yapımını D Media'nın üstlendiği Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar, 642. bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar'ın 642. son bölümünde Sado'nun adamları, ormanda onlarla karşılaşırlar. Rehin alma haberi ise, Rıza Babayı ve ekibi derinden yaralar. İşte Arka Sokaklar 642. bölüm full izleme sayfası ve son bölüm özeti...

ARKA SOKAKLAR 642. BÖLÜM FULL İZLE

Yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosunda; Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun yanı sıra Mustafa Üstündağ, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Sinem Reyhan Kıroğlu, Perihan Ünlücan, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Ali Haydar Çataltepe, Gizem Terzi, Özlem Çınar, Hülya Kalebayır, Elvan Dişli, Gaye Gürsel, Nazlı Tosunoğlu, Ecem Öz, Furkan Göksel, Kerim Han Duman, Can Başak, Ada Baykal, Onurcan Sesli, Mustafa Efe Günay gibi başarılı isimler yer alıyor.

ARKA SOKAKLAR 642. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 642.bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.

Arka Sokaklar 642. bölümde Sadullah'ın emrindeki göçmenlerin Altınova'da çıkardıkları olaylar gitgide büyümektedir. Anlaşılan odur ki Sado ekibin yakasından kolay kolay düşmeyecektir.

Emniyetteki köstebek olduğu ortaya çıkan Aykut'un intiharının ekip tarafından incelenmesi Ünal için alarm zillerini çaldırır. Ünal açığa çıkmamak için her yolu deneyecektir.

Oğlu Metin'in uyuşturucu kullandığını öğrenen Hüsnü bu sorunu kendi yöntemleriyle çözmeye çalışacaktır. Şimdilik öğrendiklerini evdekilere açıklamaz, kendine saklar.

Hatice'nin, Birce'yi yemeğe davet etmesi Kadir ve Birce arasındaki yakınlaşmayı arttırır. Bu sırada Aylin ve Hakan arasındaki kapanmamış defterler ekibin gözünden kaçmayacaktır.

Sado'yla bağlantılı göçmenlerin lideri Musab ve adamları, Rıza'nın ailesini hiç beklemedikleri bir anda tehlikeye atarlar.

İstanbul'u ateşe veren Sado, gözünü ormanlara diker ve emrindeki adamları ormanlara yönlendirir. Bu sırada Rıza Babanın ailesi de ormandadır ve bir minibüs çocukla okul aktivitesindedir. Sado'nun adamları, ormanda onlarla karşılaşırlar. Rehin alma haberi ise, Rıza Babayı ve ekibi derinden yaralar.

Bu sırada Hüsnü, Metin'in durumuyla uğraşmaktadır. Bağımlı olduğunu öğrenen Hüsnü, oğlunu metruk bir binaya götürür. Hüsnü, oğlunun bu durumundan dolayı büyük üzüntü duyar.

RIZA BABANIN AİLESİNİN HAYATI TEHLİKEDE!



Başarılı operasyonların önünü kesemeyen Sado, emrindeki teröristleri İstanbul'un ormanlarına yönlendiriyor. Bu sırada Rıza Babanın ailesi de ormandadır. Etrafları sarılan Aylin ve kızı, ekibin kendilerini kurtarmasını beklemektedir.

Ünal'ın çevresinde çember daralmaktadır. Ekip, köstebeğin peşindeyken önemli bir ipucuna ulaşırlar. Bu ipucu Ünal'ın köşeye sıkışmasına neden olur.