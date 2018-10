Arka Sokaklar yeni 490.bölüm fragmanı yayında mı Arka Sokaklar son 489.bölüm Kanal D izle

Arka Sokaklar 490.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Arka Sokaklar son 489.bölümde neler yaşandı? Arka Sokaklar son bölüm izleme linki ile dizi tekrarı nasıl izleyebilirim? Arka Sokaklar oyuncu kadrosunda kimler var dizi konusu nedir? Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde aksiyon oldukça arttı! Arka Sokaklar dizisi ekranlara gelen son bölümüyle izleyicilerine aksiyon dolu anlar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde; Rıza Baba ve ekibi çok büyük bir suç çetesinin peşine düşmüştür. Mesut, kötü adamların eline düştüğünde işler değişiyor! Selin'in tayin olayları olmasaydı Mesut'un aklındaki plan ortaya çıkıyor! Ekip, Mesut'u kurtarmayı başarabilecek mi? Ekip, çete tarafından yakalanan Mesut'u kurtarmaya çalışıyor! Mesut, Polat’ı konuşturmayı başarır. İsmail Dağdeviren’in dosyasını Rıza Baba’ya verir. İsmail, Polat’ın konuştuğunu öğrenince Yavuz’u, Oğuz’u vurması için görevlendirir. Yavuz, Oğuz’u vuracakken bıçak yanlış kişiye saplanır. Metin, Asiye’den sağdıkları sütü eve getirecekken, Tekin ondan acil para ister. Metin, konservatuara giderek parayı götürür. Sağdığı süt başka bir gencin kahve termosuyla karışır. Tekin’in acilen bu olayı çözmesi gerekmektedir. Selin'in, İzmir’e gitme durumu netleşmiştir. Yolculuk için hazırlıklarını yapar. Mesut bu duruma çok içerler. Selin’i bu kararından döndürmek için radikal bir karar verir. Ancak, bu kararını Selin’e açıklayıp açıklayamayacağı da merak konusudur. Başrollerinde Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Oya Okar (Selin Komiser), Alp Korkmaz (Ali), Özlem Çınar (Aylin) ve Ozan Çobanoğlu'nun olduğu fenomen dizi Arka Sokaklar 490.yeni bölüm fragmanı ve 489.son bölümde yaşananlar star.com.tr'de.

ARKA SOKAKLAR 490.BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR 488.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selin'in haberi olmadan tayin emri gelmesi ortalığı karıştırıyor. Rıza Baba, Mesut ve diğer ekip arkadaşları onu bu tayin olayı yüzünden dışlıyor. Selin, çaresizce suçun kendisinde olmadığını anlatmaya çalışıyor. Mesut bile onu anlamadan kesin hüküm veriyor. Mesutun da karıştığı bir olay yüzünden Selin kesin bir karar veriyor. Tayin konusu yüzünden Selin ve Mesut'un arası bozuluyor! Selin tayin konusu ile ilgili arada kalmıştır. Mesut ise, bu konu ile ilgili Selin’e tavır almıştır. Fakat, tayin konusu hakkında Mesut’un bilmedikleri vardır. Mesut gerçekleri öğrenince ortalık bir anda karışır.

Lütfiye, oğlu Oğuz’la yaşamaktadır. Oğuz, uyuşturucu bağımlısıdır. Aldığı maddenin etkisiyle annesine şiddet uygulamaktadır. Ekip şikayet üzerine eve gelir. Durumu öğrenince Oğuz’un peşine düşer. Oğuz bağımlıların yanında ölmek üzereyken bulunur. Hastaneye kaldırılır ve sonrasında taburcu edilir. Rıza Baba annesine Oğuz’u tedavi ettirmesini söyler. Ama Lütfiye, Arda’nın başını belaya sokacak bambaşka bir işe kalkışır.

ARKA SOKAKLAR DİZİ KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…



İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.



Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

Yapımcı : Erler Film / Türker İnanoğlu

Yönetmen : Orhan Oğuz

Genel Koordinatör : Yılmaz Ekmekçi

Senaryo Danışmanı : Ahmet Yurdakul

Senaryo : Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul

Oyuncular : Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu Usta (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Merve Oflaz (Bahar), Can Başak (Arif Müdür), Boğaç Aksoy (Volkan), Başak Atıcı (Hande), Kerimhan Duman (Tunç), Manolya Aşık (Şule), Yüsra Geyik (Zeliha), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Tunç Oğuz (Arda), Beste Seyhan Şamcı (Eda), Melisa Şalgam (Asiye), Efe Günay (Haydarberk),

ARKA SOKAKLAR DİZİ OYUNCULARI

Zafer Ergin - Rıza Soylu



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’de emniyet amiri. Ekibin lideri, çimentosu, babası. Sezgileri, iradesi ve tecrübesiyle kendini mesleğine, ailesine, hayata adamış bir adam.

ZENGİN ERGİN KİMDİR?

Zafer Ergin; 30 Ağustos 1942 de Ankara’da doğmuştur. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi bölümü mezunudur. Ankara Deneme Sahnesi’nden yetişmiş, çeşitli film ve dizilerde rol almıştır. 1961 yılında Devlet Tiyatrosu ailesine katıldı ve 1983’e kadar Ankara Devlet Tiyatrosu’nda, daha sonra da İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı.



1988-1990 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmenliği görevini üstlendi ve 2005 yılında Devlet Tiyatrosu’ndan ayrıldı. Devlet Tiyatrosu’nda 60 dan fazla oyun oynadı. Konuk olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde müzikallerde görev aldı. Birçok radyo oyununda rol aldı, sesiyle çok sayıda hayran edindi. Ayrıca televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de görev alan Zafer Ergin, 7 yıl süreyle değişik üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışken sanatsal çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle ara vermek zorunda kaldı. Oyunculuk yaşamı boyuncer yaptı.



Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyle zirveye çıkmıştır. 2006 yılından günümüze dek Arka Sokaklar adlı dizide önce baş komiser, 3. sezondan itibaren ise emniyet amiri Rıza Soylu rolünü canlandırmaktadır.



Evlilikleri :

Melek Baykal ile 1975’te evlendi 4 yıl evli kaldılar.

Zafer Ergin,1987 yılında Binnaz Ergin’le evlendi.

Şevket Çoruh - Mesut Güneri



Özel ekibin komiserlerinden. 90’lı yıllarda doğuda Özel Harekat’ta görev almış. Bu görevden kalma travmalarla dönmüş İstanbul’a. Oğlu Tunç’u neredeyse tek başına büyütmüş-büyütmekte. İşinde de özel hayatında da sert-sivri. Ama aile içinde, yani ekipte, sevilen sayılan bir "ağabey".

ŞEVKET ÇORUH KİMDİR?



Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul’da, terzi bir anne ile şoför bir babanın tek çocuğu olarak doğmuştur.



Babası Selami bey Üsküdar-Kadıköy hattında dolmuş şoförlüğü yapmaktaydı. 14 yaşından 24 yaşına kadar İstanbul Maltepe’de büyümüştür.



Aslen Artvin’lidir. Ailesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ardanuç’un Anaçlı köyünden İstanbul’a göç etmiş ve 1973 yılında istimlak edilerek bugün Ömerli Barajı suları altında kalmış olan Muratlı köyüne yerleşmiştir.



İlk ve orta öğrenimini Üsküdar’da Taşmektep İlkokulu’nda, lise öğrenimini ise Kartal Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Liseden sonra girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi aldı. 1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı.



Esas tanınması bir Internet firmasının reklamlarında oynadığı kokoreççi tiplemesiyle oldu. Birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı.



2011 yılında “Cave Man” (Mağara adamı) tek kişilik komedi oyununda oynadı.



Şevket Çoruh, tiyatrocu Günay Karacaoğlu il007 yılında boşandı. Bu evliliğinden Gülenay Çoruh (d.1997) adında bir kızı vardır.



Şevket Çoruh, Türk şarkıcı Pamela Spence ile 2007 ile 2008 yılları arasında birlikte oldu.



Şevket Çoruh kimdir



Ödülleri :



2004 - 23. İstanbul Film Festivalinde “İnşaat” filmi ile En İyi Erkek Oyuncu ödülü aldı.



2003 - Sinema Yazarları Derneğinden 25. Siyad Türk Sineması Ödülleri “İnşaat” filmi ile En İyi Erkek Oyuncu ödülü aldı.



2003 - 11. ÇASOD’dan“İnşaat” filmi ile En İyi Erkek Oyuncu ödülü aldı.



Filmleri :



2011 - Anadolu Kartalları



2010 - Çakallarla Dans



2010 - Anı Yaşamak



2009 - Sonsuz



2008 - Usta



2004 - Eğreti Gelin



2004 - Anlat İstanbul



2003 - İnşaat



Oynadığı Bazı Dizi Filmler :



2008 - Komedi Dükkanı 25.Bölüm



2006 - Arka Sokaklar



2006 - Gönül Kudret



2005 - Savcının Karısı



2005 - Canın Sağolsun



2003 - Sultan Makamı



2002 - Azad



1999 - Yılan Hikayesi



1998 - Affet Bizi Hocam



1996 - Köşe Kapmaca



1996 - Sevda Kondu



1995 - Çiçek Taksi



Oynadığı Bazı Televizyon Filmleri:



2004 - Kayıp Aşklar



2004 - Bir Aşk Hikayesi



2004 - Gülizar

Özgür Ozan - Hüsnü Çoban



Ekibin Rıza Baba’yla birlikte en eskisi. İstanbul pahalılığında beş çocuğu ve karısını tek polis maaşıyla geçindirmeye çalışıyor ve bunu zor da olsa başarıyor. Ekibin gülümseyen-gülümseten yüzü. Başına gelen türlü aksiliklerden yılmayan, insani sıcaklığını asla kaybetmeyen bir "yurdum insanı".



Ah be Suat!

Ah be Suat! / Özel Klipler

ÖZGÜR OZAN KİMDİR?



Özgür Ozan, 1966 yılında Bolu'da bir memur çocuğu olarak doğmuştur. Bir erkek kardeşi vardır. Ankara Bahçelievler'de ilkokul ve ortaokulu okudu. Ankara Cumhuriyet Lisesi'nden mezun olduktan sonra amatör tiyatrolarda çalıştı. 1985 yılına kadar profesyonel olarak basketbol sporu ile ilgilendi ve oynadı. Ankara Sanat Tiyatrosunda kısa bir süre tiyatro ile ilgilendi.

İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Ve İzmir'e giderek İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı. Bu arada İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında harçlığını çıkarmak için animatörlük yaptı.

Televizyona ilk olarak Susam Sokağında postacı rolü ile başladı.



İzmir'den sonra Adana Devlet Tiyatrosu, sonra da Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. Daha sonra İstanbul'a geçerek Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda çalıştı.



2002 yılında Hamdi Alkan'ın Reyting Hamdi programı ile de komedi macerası başladı.



2002 yılında başlayan, yapımcılığını Birol Güven, senaryosunu senaristler arasında bulunan 2002- 2012 yılları arasında Metin Açıkgöz, 2010-2012 yılları arasında Müfit Can Saçıntı'nın yazdığı "Çocuklar Duymasın" adlı dizide canlandırdığı, hafif kılıbık light Selami karakteri ile meşhur oldu. Dizide baş rollerde Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ oynadı.



2006'dan bu yana Kanal D'de yayınlanan "Arka Sokaklar" adlı dizide Komiser Hüsnü Çobanı oynamaktadır. Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz yaptı, başrollerde ise Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Uğur Pektaş, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Çağla Kubat oynadı.



Özgür Ozan, 2 Temmuz 2005 tarihinde Neslihan Uğurlu ile evlendi. Derin Deniz (d.2006) adında bir oğlu vardır.



Tiyatro Oyunları:

2006 - Azizname - Aziz Nesin - Tiyatro Seyirlik

- Muammer Muammer

- Kaç Baba Kaç

- Hayvan Çiftliği

- OthelloTılsım

- Çil Horoz

1986 - Özgürlüğün Bedeli : Emmanuel Robles - Ankara Sanat Tiyatrosu

1985 - Savaş Oyunu : Sermet Çağan - Ankara Sanat Tiyatrosu

- Pırtlatan Bal - Aziz Nesin



Filmleri ve Dizileri :

2012 - İşler Güçler (Halıcı) (TV Dizisi)

2010 - Umut Yolcuları (Hüsnü) (TV Dizisi)

2009 - Sonsuz (Sinema Filmi)

2008 - 2009 - Kavak Yelleri (TV Dizisi)

2006 - 2014 - Arka Sokaklar (TV Dizisi)

2006 - Acemi Cadı (Hüsnü Çoban) (TV Dizisi)

2005 - Deli Duran (Mekmenımın) (TV Dizisi)

2004 - Çocuklar Ne Olacak (Selami) (TV Dizisi)

2004 - Kadın Terzisi (Veli) (Sinema Filmi)

2002 - Çocuklar Duymasın (Selami) (TV Dizisi)

2002 - Reyting Hamdi (TV Dizisi)

2002 - En Son Babalar Duyar (Selami) (TV Dizisi)

2000 - Zülküf ile Zarife (TV Filmi)

2000 - Hırsızın Oğlu (TV Dizisi)

2000 - Dikkat Bebek Var (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

1998 - Örümcek (Piyano Öğretmeni) (TV Dizisi)

1998 - Sırılsıklam (Tacizci Patron) (TV Dizisi)

1998 - Sibel (TV Dizisi)

1998 - Kaç Para Kaç (Garson) (Sinema Filmi)

1997 - Yanlış Saksının Çiçeği (Sinema Filmi)

1997 - Ruhsar (Polis) (TV Dizisi)

1997 - Kolsuz Bebek (Cemil) (TV Filmi)

1996 - Tatlı Kaçıklar (Doktor) (TV Dizisi)

1996 - Gurbetçiler (Avukat) (TV Dizisi)

1995 - Çiçek Taksi (TV Dizisi)

1985 - Keriz (Köylu ) (Sinema Filmi)

1984 - Postacı (Postacı) (Sinema Filmi)