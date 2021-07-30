30 Temmuz 2021 Cuma 23:50 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 23:50

FOX Tv'nin sevilen yaz dizisi Aşk Mantık İntikam 6. bölüm izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Kore yapımı Cunning Single Lady dizisinden uyarlanan dizinin başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel yer alıyor. Aşk Mantık İntikam 6. bölümde Ozan ve Çağla bir hayır işi için fotoğraf çekiminde gelin ve damat olacaklardır. Çağla'nın hastalanmasıyla gelinliği Esra giymek zorunda kalır. Ozan Esra'yı gelinlikle görünce ne tepki verecek? Aşk Mantık İntikam 6. bölüm full izle!

AŞK MANTIK İNTİKAM 6. BÖLÜM İZLE

Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aşk Mantık İntikam 6. bölümde Ozan, Çınar ve Esra'yı baş başa görünce aralarında bir şey var sanır ve hayal kırıklığı içinde orayı terk eder.

Esra, Ozan'ın gidişine engel olamaz. Ozan, sırra kadem basmıştır. Herkes onu ararken, Ozan'ı Esra bulur.

Yalçın, tasarladığı akıllı gözlük, Menekşe ve Zümrüt tarafından kırılınca bunalıma girer. Ancak ailesinin de teşvikiyle gözlüğü yeniden yapmaya karar verir. Bunun için, not defterini bulması şarttır.

Erten'ler defteri bir türlü bulamazlar. Defterin, Zümrüt'ün elinde olduğundan henüz kimsenin haberi yoktur...

Ozan ve Çağla bir hayır işi için yapacakları fotoğraf çekiminde gelin ve damat olacaklardır.

Bu durum Esra'nın hoşuna gitmese de sette çalışmak zorunda kalır. Ancak, yaşanan birtakım aksilikler sette bazı tatlı ve acı sürprizlere neden olacaktır...

Son anda Çağla hastalanır ve gelemez. Gelinlik için yediden beden değişikliği yapılamayacağı için gelinliği Esra giymek zorunda kalır.

Çınar ve Ozan Esra'yı gelinlikle görünce gözlerine inanamaz.

AŞK MANTIK İNTİKAM KONUSU

Garsonluk yapan Esra, yaşadığı sıkıntı dolu hayattan artık kurtulmak ister. Bunun için de mühendis olan Ozan ile mantık evliliği yapar. Ancak evliliğinde de maddi ve manevi sıkıntılar yaşayan Esra, Ozan'dan ayrılır.

Ozan, boşanmasından bir süre sonra bir yazılım şirketi açarak zengin olur. Bir gün Leyla'nın Ozan'ın şirketinde işe başlamasıyla ikisinin yolu yeniden kesişir.

Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in rol aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinde; Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.