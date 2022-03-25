Aziz 19. Bölüm izleyenleriyle buluştu. Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın paylaştığı Aziz, 19. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Aziz'in 19. bölümüne Efnan'ın ölüm döşeğindeki Aziz için döktüğü gözyaşları damga vurdu. Yeni bölümde Pierre, Efnan'a hekimi bırakması için ahlaksız bir şart sunuyor. Pierre'in teklifi karşısında donup kalan Efnan ne yapacak? Aziz 19. bölüm full izleme Youtube ve Show Tv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, heyecan dolu yeni bölümüyle bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, Cuma akşamı reyting listelerine damga vurmaya devam ediyor.

AZİZ 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aziz 19. Bölümde Yaralı olan Aziz'e müdahale edilmeye çalışıldığı anda Efnan'ın gözyaşları izleyenlerin yüreğine dokundu.

Düğün gününde vurulan Aziz'in durumu ağırdır.

Bu sırada pusuda bekleyen düşmanlar, Aziz'in yokluğunu fırsat bilerek harekete geçerler.

Düşman cephesindekilerin bu hamleleri tüm dengelerin bozulmasına sebep olacaktır.

Aziz'in son hamlesiyle planları suya düşen Pierre, elindeki son kozu kullanarak Efnan'a akıl almaz bir teklifte bulunur.

Efnan'ın vereceği karar olayların seyrini tamamen değiştirecektir.

Adem ise Aziz'in ölmesini istediğini söyleyerek herkesi şoke ediyor.

Pierre, Fransız İdare Binası'nın önünde toplanan öfkeli halka "Aziz Payidar ölmek üzere!" derken, Aziz'e gelen hekimi askerlerin zorla götürmesi gerilimi giderek artırıyor.

Pierre, Efnan'a hekimi bırakması için onunla bir gece geçirmesi şartını sunuyor. Pierre'in teklifi karşısında donup kalan Efnan ne yapacak?

Aziz 19. Bölümde Dilruba'nın Aziz'in başucunda "Bir kere gittin bıraktın beni, bir daha gitme..." dediği anda Dilruba'nın sözlerini duyan Adem şoke oluyor.

Öfkesine hakim olmakta zorlanan Adem, Dilruba'ya Aziz'in öleceğini söylerken ikili arasındaki gerilim giderek artıyor.

Efnan'ın "Başka çarem kalmadı Aziz, affet beni" sözlerinin sebebi merak konusu olurken Pierre'in evine gittiği anlar dikkat çekiyor.