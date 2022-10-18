Baba dizisi, 20. bölümüyle Show Tv'de ekrana geldi. Başrollerinde Haluk Bilginer, Haluk Bilginer, Ayda Aksel, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş ve Özge Yağız'ın yer aldığı Baba dizisinin 20. bölümünde Kadir ve Firuze arasındaki tehlikeli yakınlaşma biraz daha ilerler ama Kadir, karşısına çıkan çok daha büyük bir sorunla mücadele etmek zorunda kalır. Baba dizisi 20. Bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Baba 20. Bölüm full izle!

BABA 20. BÖLÜM FULL İZLE!

Baba 20. Bölümde Büşra'nın kocası Ahmet'in geldiğini gören Kadir, Emin'e aynı çatıda olmak istemediğini söylerken öfkesine hakim olmakta zorlanır.

BABA 20. SON BÖLÜM İZLE (PUHUTV)

Baba 20. bölümde Emin'i cinayet şüphelisi olarak arayan polis Çöpköy'e baskın düzenleyince, babasını korumak isteyen Kadir, hiç istemediği bir şey yapmak zorunda kalır.

Emin'le ilgili önemli bir sırrı öğrenen Selahattin, bunu koz olarak kullanıp Kadir'i iyice köşeye sıkıştırır.

Babasının bulunmasından sonra ailesi ile yavaş yavaş buzları eriten Servet, çok güvendiği birinden ağır bir darbe alır.

Emin'i ararken yaptığı hata ile yüzleşen İlhan, Büşra'ya yeniden yaklaşabilmek için sürpriz bir hamlede bulunur.

Kadir ve Firuze arasındaki tehlikeli yakınlaşma biraz daha ilerler ama Kadir, karşısına çıkan çok daha büyük bir sorunla mücadele etmek zorunda kalır.