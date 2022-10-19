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Medya

18 Ekim reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? Baba, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sıralaması

18 Ekim reyting sonuçları yapımcılar ve reklam veren firmalar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Baba, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Recep İvedik, Tomris, MasterChef Türkiye ve Gecenin Ucunda dizisi izleyiciyle buluştu. Peki Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 18 Ekim 2022 reyting sonuçları

19 Ekim 2022 Çarşamba 09:44 - Güncelleme:
18 Ekim reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? Baba, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sıralaması
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18 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamı ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, Fox TV'de Recep İvedik, TV8'de MasterChef Türkiye, Atv'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, TRT 1'de Tomris, Star Tv'de Gecenin Ucunda ve Show TV'de Baba reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Salı reyting sonuçlarına göre en çok hangi dizi/film izlendi? İşte 18 Ekim 2022 Salı reyting sıralaması

18 EKİM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

18 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Geçen hafta Salı akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de Total'de birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

18 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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