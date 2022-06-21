Balkan Ninnisi dizisi izleyici karşısına çıkıyor. Merakla beklenen dizi hem konusu hem de oyuncularıyla dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca'nın oturduğu dizi Salı akşamı TRT1'de yayınlanacak. Peki Balkan Ninnisi nerede çekiliyor, konusu ne? İşte Balkan Ninnisi oyuncu kadrosu ve diziye dair ayrıntılar...

Yapımcılığını Yalçın Arı ve Uğur Uzunok'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca'nın oturduğu, senaryosunu Uğur Uzunok'un yazdığı 'Balkan Ninnisi' bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

BALKAN NINNISI 1. BÖLÜM TANITIMI

Balkan Ninnisi dizisi Ertan ve Jovanka'nın imkansız sevdasını konu alıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak dizinin yapımcılığını Yalçın Arı ve Uğur Uzunok, yönetmenliğini ise Doğan Ümit Karaca üstleniyor.

BALKAN NİNNİSİ KONUSU NE?

Balkan Ninnisi, 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalan, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği Üsküp şehrinin hikayesi...

Vardar Nehri'nin tersine yüzen, kağıttan bir gemi misali seviyorlardı birbirlerini. Peki, bu gemi her şeye rağmen yüzmeye devam edebilecek mi?

Kısmet köprüsü gönlünü alır herkesin. Vardar'ın üzerine bırakır. Gönüller akarak temizlenir... Hayat da aşklar da beraber yaşanır...

BALKAN NİNNİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Balkan Ninnisi Makedonya'nın başkenti Üsküp'te çekiliyor. Balkan insanının samimi, içten ve neşeli öykülerini anlatan dizi, oyuncu kadrosuyla dikkati çekiyor.

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen aşk hikayesini anlatan dizi, daha önce yayınlanan ı "Elveda Rumeli" dizisine benzetiliyor.

BALKAN NİNNİSİ OYUNCU KADROSU

Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad'ın, başrolleri Emre Bey ve Merih Öztürk'le paylaştığı dizide, Hakan Boyav, Can Kolukısa, Suzan Akbelge, Sarp Bozkurt, Gözde Çığacı, Deniz Gürkan, Emine Halil, Burak Rahman, Süleyman Kara, Kaan Turgut ve Erman Saban rol alıyor.

Erdal Özyağcılar (Süleyman)

Özlem Türkad (Neriman)

Emre Bey (Ertan)

Merih Öztürk( Jovanka)

Gözde Çığacı (Gülsüm)

Süleyman Kara (Mustafa)

Hakan Boyav (Daniel)

Deniz Gürkan (Gülbahar)

Sarp Bozkurt (Arif)

Suzan Akbelge (Elena)