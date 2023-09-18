Bambaşka Biri, 2. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Senaristliğini Ethem Özışık, yönetmenliğini ise Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği Bambaşka Biri 2. bölümde Kenan, Doğan'ın taleplerine uyup bir katilin sesi olmayı kabul edecek mi? Kenan'ın içinde yaşayan düşman Leyla için bir tehdit oluşturacak mı? İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Bambaşka Biri 2. Bölüm izleme sayfası ve yeni bölümde yaşananlar

BAMBAŞKA BİRİ 2. BÖLÜM İZLE



Bambaşka Biri, yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de!

BAMBAŞKA BİRİ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Hırsından taviz vermeyen Leyla, soruşturmanın Kenan'dan bağımsız ilerleyemeyeceğini kabullenmek zorunda kalır.

Leyla'nın hapse attırdığı abisi Tahir tahliye olur ve ailesinin başına yeni belalar açacağı işlere bulaşmakta vakit kaybetmez. Leyla, Ekrem'e doğruyu söylemesi için bir şans verecektir. Bugüne kadar dürüstlüğünden kuşkulanmadığı babası bile suratına karşı yalan söylerse Leyla kime güvenebilir?

İdeallerini halka duyurmak isteyen Doğan basına gönderdiği mesajlarla Kenan'ı tehdit etmeye başlar. Hamdi Atılbay'ın son kurban olmadığı kesindir. Fakat savcı Leyla'nın varlığı İdris ve Doğan'ın yoluna beklemedikleri engeller çıkarır. Doğan'ın işlediği yeni cinayet, çocukken geçirdiği travmayla ilgili ipuçları verir. Bölünmüş kişiliğinden habersiz yaşayan Kenan hafızasındaki gediklere mazeretler uydurmaya başlar.

Leyla'nın güvenebileceği insanlar sayıca azaldıkça, kurbanların sayısı çoğalır. Oğlunu kurtarmak isteyen Turan ise katili koruyan bir başsavcıya dönüşmekle sınanır.

Kenan, Doğan'ın taleplerine uyup bir katilin sesi olmayı kabul edecek mi? Kenan'ın içinde yaşayan düşman Leyla için bir tehdit oluşturacak mı?

BAMBAŞKA BİRİ KONUSU



Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan'ın yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.

BAMBAŞKA BİRİ OYUNCULARI KİMLER?

Bambaşka Biri dizisinin oyuncu kadrosunda Hande Erçel, Burak Deniz, Cem Davran, Menderes Samancılar, Ferit Aktuğ, Begüm Akkaya, Uğur Uzunel, Polen Emre, Gülçin Hatıhan, Aslı Orcan, Berrin Arısoy ve Muttalip Müjdeci yer almaktadır.