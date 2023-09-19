18 Eylül reyting sonuçları açıklandı! MasterChef, Bambaşka Biri, Ömer reyting sıralaması

18 Eylül 2023 Pazartesi reyting sonuçları TİAK tarafından açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; Dilek Taşı, Gönül Dağı, Bambaşka Biri, Safir Ömer, Yedi Bela Hüsnü ve MasterChef All Star ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 18 Eylül reyting sonuçları

18 EYLÜL 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI



18 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX TV'de yayınlanan Bambaşka Biri, üçüncü sırada ise ATV'de yayınlanan Safir dizisi yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX TV'de yayınlanan Bambaşka Biri, üçüncü sırada ise Ömer dizisi aldı.

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Bambaşka Biri, üçüncü sırada ise Ömer dizisi yer aldı.

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