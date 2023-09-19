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Medya

18 Eylül reyting sonuçları açıklandı! MasterChef, Bambaşka Biri, Ömer reyting sıralaması

18 Eylül reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam Kanal D'de Dilek Taşı, TRT1'de Gönül Dağı, Fox TV'de ise Bambaşka Biri isimli diziler tekrar bölümüyle yer alırken, ATV'de Safir, Star TV'de ise Ömer isimli dizilerin yeni bölümleri seyirci karşısına çıktı. Aynı zamanda bu akşam Show TV'de yerli sinema Yedi Bela Hüsnü izleyici karşısına çıkarken TV8'de MasterChef All Star yeni bölümüyle ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 18 Eylül 2023 reyting sonuçları

19 Eylül 2023 Salı 10:33 - Güncelleme:
18 Eylül reyting sonuçları açıklandı! MasterChef, Bambaşka Biri, Ömer reyting sıralaması
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18 Eylül 2023 Pazartesi reyting sonuçları TİAK tarafından açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; Dilek Taşı, Gönül Dağı, Bambaşka Biri, Safir Ömer, Yedi Bela Hüsnü ve MasterChef All Star ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 18 Eylül reyting sonuçları

18 EYLÜL 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

18 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX TV'de yayınlanan Bambaşka Biri, üçüncü sırada ise ATV'de yayınlanan Safir dizisi yer aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX TV'de yayınlanan Bambaşka Biri, üçüncü sırada ise Ömer dizisi aldı.

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Bambaşka Biri, üçüncü sırada ise Ömer dizisi yer aldı.

Bambaşka Biri 2. bölüm full izle FOX Tv!

Ömer dizisi 23. son bölüm izle Full HD Tek Parça!

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