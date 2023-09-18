Ömer 23. Bölümüyle izleyiciye gergin ve hüzünlü anlar yaşattı. Ömer 23. bölümde Gamze'ye kızan Ömer'in boşanmak istemesi izleyenleri şoke etti. Etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin yeni bölümünde Ömer ve Gamze onca zaman sonra yaraları nasıl saracaklar? Ömer 23. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Ömer son bölüm izle full HD tek parça!

ÖMER 23. BÖLÜM FULL İZLE!

Ömer dizisi, yeni bölümüyle her Pazartesi 20.00'de Star'da.

ÖMER 23. BÖLÜM İZLE (YOUTUBE)

Star Tv'de ekrana gelen dizi, yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer'in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.

ÖMER 23. BÖLÜM ÖZETİ

Star Tv'nin sevilen dizisi Ömer, 23. bölümüyle izleyenleri derinden etkiledi.

Ömer 23. bölümde; Gamze'yi hiç beklemediği bir anda karşısında bulan Ömer, yaşadığı acılardan onu sorumlu tutarak boşanmak istediğini söyler. Bu tepkiye şaşırıp kalan Gamze, Ömer'in ona neler yaşadığını hiç sormayışına çok içerler. Kendini yine Vicdan'ın yanında bulan Ömer, onu hem Tahir hem de Gamze ile karşı karşıya getirecek bir çatışmanın fitilini ateşlediğinin farkında değildir.

Yanında çalıştığı ailenin sorunlarının ortasında kalan Nisa, giderek kendisine daha bağımlı hale gelen evin hanımı Hülya'nın isteklerine karşı ne yapacağını bilemez. Emine'yi bu hayatın içinden bir an önce kurtarmak isteyen Yaman ise daha hızlı para kazanmak için Emine'yi şüpheye düşürecek bazı yollara başvurur.

Gamze'nin dönüşünün Ömer üzerindeki etkisini gören Reşat oğlu için endişelenmeye devam ederken Gamze'nin borçları konusundaki yardım teklifini de reddeder. Gamze, Ömer'e tüm başına gelenleri anlatmasına rağmen aralarındaki duvarları yıkmayı başaramaz. Kaçıp yine alkole sığınan Ömer'in kendine gelmesi gerektiğini düşünen Gamze'nin ona son bir sürprizi daha vardır.

Yapımını OGM Pictures'ın, yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği Ömer'in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.