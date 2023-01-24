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Ben Bu Cihana Sığmazam 18 Bölüm izle full hd! Ben Bu Cihana Sığmazam 18. Bölüm izle!

Ben Bu Cihana Sığmazam 18. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Atv'de yayınlanan dizinin yeni bölümüne Cezayir'in 'Hırs ve gereksiz özgüven, kalıcı körlük yaratır' sözü damga vurdu. Cezayir, Tatavlalı hakkında yeni planlar kurarken Sabit, Cezayir'e saldırmak için eline bir fırsat geçirir. Cezayir, Sabit'in saldırısına nasıl cevap verecek? Ben Bu Cihana Sığmazam 18. bölümü izlemek için haberimizdeki bağlantıya tıklayın. Ben Bu Cihana Sığmazam 18 bölüm izle full hd tek parça!

24 Ocak 2023 Salı 20:33 - Güncelleme:
Ben Bu Cihana Sığmazam 18 Bölüm izle full hd! Ben Bu Cihana Sığmazam 18. Bölüm izle!
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Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 18. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Cezayir, Bekir'in akıbeti hakkında Leyla'ya ne cevap verecektir? Bekir ile ilgili sırra vakıf olan sürpriz kişi kimdir? Sabit, Cezayir'in saldırısına nasıl cevap verecek? Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 18. Bölüm tek parça izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar haberimizde... Ben Bu Cihana Sığmazam 18 bölüm izle full hd!

BEN BU CIHANA SIĞMAZAM 18. BÖLÜM IZLE TEK PARÇA!

Yapımı Güzel Adamlar Medya'ya ait olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yapımcılığını Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin ve Onur Tan üstleniyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

BEN BU CIHANA SIĞMAZAM 18. BÖLÜM ÖZETİ

Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölüme Cezayir'in "Onlar memleketi karıştırma peşinde, biz de onların peşinde olacağız!" sözü damga vururken, yaşanan gerilim dolu dakikalar gözler önüne serildi.

Atv'nin sürükleyici dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 18. bölümünde; Tatavlalı'nın, Mişon'u kullanarak yaptığı bombalı saldırı yüzünden Cezayir ve yakınları büyük tehlike altındadır. Cezayir sevdiklerini saldırıdan korumaya çalışırken o anda hiç beklemediği biri ona yardıma gelir.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ekrana gelen son bölümünde; Cezayir, Bekir konusunda verdiği kararın vicdan muhasebesini daha bitirmemişken Leyla, ağabeyi Bekir'i iyice merak edip Cezayir'i sıkıştırır. Cezayir, Leyla'ya gerekli açıklamada bulunur ve rahatlamasını sağlar. Lakin Bekir'in ölümünü tek bilen Cezayir değildir.

Gülendam geçirdiği bir kriz yüzünden tekrar hastaneye kaldırılınca Cezayir, Firuze'ye annesiyle yeterince ilgilenmediğini söyler ve Firuze'ye duygusal olarak yüklenir. Cezayir karşısında Firuze'yi kim savunacak?

Firuze'ye bilinmedik bir yerden çiçekler gelmeye başlar. Firuze'nin aldığı çiçekler onun Cezayir'e olan duygularını yumuşatırken Leyla, Cezayir'in kendisine olan sevgisini sorgulamasına neden olur. Ama çiçekler bambaşka bir sürpriz buluşmanın habercisidir. Çiçekler kimleri buluşturacak?

Jean Luc, Firuze'nin Cezayir ve Yıldırım Türk üzerine yaptığı itirafa şaşırır. Ve gerçeğin peşine düşer. Jean Luc'un Firuze konusunda kararsız kaldığını anlayan Continental pakt Jean Luc'un üzerine oynamaya başlar.

Cezayir, Tatavlalı hakkında yeni planlar kurarken Sabit, Cezayir'e saldırmak için eline bir fırsat geçirir.

Cezayir, Bekir'in akıbeti hakkında Leyla'ya ne cevap verecektir? Bekir ile ilgili sırra vakıf olan sürpriz kişi kimdir? Sabit, Cezayir'in saldırısına nasıl cevap verecek?

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