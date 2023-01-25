24 Ocak reyting sonuçları: Taçsız Prenses, Ben Bu Cihana Sığmazam, Gecenin Ucunda reyting sıralaması

24 Ocak reyting sonuçları: Salı Kanal D'de önce Üç Kız Kardeş yeni bölüm, hemen ardından da açan Camdaki Kız yayınlanırken, Show TV'de Sakar Şakir, hemen ardından Kapıcılar Kralı seyirciyle buluştu. TV8'de ise Survivor 2023 seyirci karşısına çıktı. Diziseverler için ise bu akşam ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, TRT1'de Yürek Çıkmazı, Star TV'de Gecenin Ucunda, Fox TV'de Taçsız Prenses dizileri ekrana geldi. Peki en çok ne izlendi? İşte 24 Ocak 2023 reyting sonuçları

24 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



24 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Yürek Çıkmazı, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.24 Ocak reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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