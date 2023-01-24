Gecenin Ucunda, 16. bölümüyle Star Tv'de ekrana geldi. Başrollerinde Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay'ın yer aldığı Gecenin Ucunda dizisinin 16. bölümünde Macide, Kazım'la eski hallerine dönmek için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır. İşte Gecenin Ucunda 16. bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar...

GECENİN UCUNDA 16. BÖLÜM İZLE!

Masalsı aşk hikayesiyle 'Gecenin Ucunda' her çarşamba Star'da...

GECENİN UCUNDA 16. BÖLÜM ÖZETİ

Gecenin Ucunda dizisinin 16. Bölümünde Kazım'ın hapisten çıkmasıyla her şeyin düzeleceğini düşünen Macide'nin umutları yarım kalmıştır.

Macide'nin kendisiyle Berrin'den intikam almak için evlendiğini düşünen Kazım, Macide'yle arasına aşılmaz mesafeler koymuştur. Ancak bu mesafeyi ve cezalandırılmayı hak etmediğini düşünen Macide, Kazım'la eski hallerine dönmek için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır.

Tekrar siyasete girmeyi düşünen Kazım ise her ne kadar Macide'ye kırgın olsa da onunla birlikte hareket etmek zorunda kalır.

Her şeye rağmen birbirlerine deli gibi aşık olan Kazım ve Macide, acaba ilişkilerinde artık huzuru bulabilecek midir?