Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezonu ile sosyal medyada konuşulmaya başladı. İzleyicilerin geçen sene en çok takip ettiği dizilerden birisi olan Ben Bu Cihana Sığmazam 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizinin takipçileri "Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon ne zaman ve ayın kaçında başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 2. sezonuna dair yeni detaylar.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ SEZON TANITIMI YAYINLANDI



Başrollerini Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. 35. bölümüyle sezon finali yapan Ben Bu Cihana Sığmazam 2. sezon tanıtım fragmanında Cihangir'in "İstanbul'a dönmeye karar verdim!" sözleri dikkat çekti.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 2. SEZON TANITIMI



Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı diziye ikinci sezonla birlikte 35'e yakın isim dahil oldu.

Yeni yüzleriyle Karadeniz'de başlayacak dizi, sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı, yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu.

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'dan sevindiren haber geldi. Dizi 12 Eylül Salı akşamı sevenleriyle buluşacak.