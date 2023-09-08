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Dizi

Teşkilat dizisine 2 yeni oyuncu dahil oldu! Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor?

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, oyuncu kadrosuna 2 kişiyi dahil etti. Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal'ın diziden ayrılmasının ardından yerine gelecek isin merak ediliyordu. Murat Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı diziye 2 kadın oyuncu katıldı. Peki Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar

8 Eylül 2023 Cuma 16:27 - Güncelleme:
Teşkilat dizisine 2 yeni oyuncu dahil oldu! Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor?
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Teşkilat dizisine 2 yeni oyuncu dahil oldu. Reyting rekorları kıran 'Teşkilat' dizisinin yeni sezonu için hazırlıklar sürüyor. Deniz Baysal diziden ayrılırken, yeni sezonda diziye 2 kadın oyuncu dahil oldu. Aybüke Pusat ve Tuğçe Açıkgöz, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Teşkilat dizisine katıldı.

YENİ BAŞROL BELLİ OLDU

Başrolünde yetenekli oyuncu Murat Yıldırım'ın yer aldığı sevilen dizi Teşkilat'ın merakla beklenen 4. sezonu için hazırlıklar sürüyor. Tims&B'nin yapımcılığını üstlendiği fenomen diziye son olarak başarılı oyuncu Tuğçe Açıkgöz'ün de katılmasıyla oyuncu kadrosu genişledi.

Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal'ın ayrılmasının ardından yeni sezonda diziye hangi oyuncuların katılacağı merak ediliyordu.

TRT'nin fenomen dizisine Sarp Levendoğlu (Pehlivan İbrahim) ve Selin Genç'in (Sena) ardından iki başarılı oyuncu daha katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre 'Teşkilat' dizisinin oyuncu kadrosuna ünlü oyuncular Aybüke Pusat ve Tuğçe Açıkgöz dahil oldu.

Dizinin kadrosuna bu sezon dahil olan ünlü oyuncu Aybüke Pusat, Teşkilat'ta Neslihan karakterine hayat verecek.

Tuğçe Açıkgöz ise dizide "Gizem" rolünü canlandıracak.

TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TRT 1'de 4. sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanan, Tims&B'nin istihbarat dizisi Teşkilat, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Teşkilat, yeni sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Son olarak 78. bölümle sezon finali yapan TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın yeni sezon hazırlıkları başladı. Çekimleri henüz başlamayan dizinin ekimin ilk haftasında yayınlaması bekleniyor.

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