Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 35. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Cezayir ve Dumrul karşı karşıya kalır ve birbirlerine silahlarını doğrultur. Dumrul'un Cezayir'i vurmak için elinde fırsat olmasına rağmen Cezayir'i vurmaz. Dumrul, Cezayir'i neden öldürmez? Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 35. Bölüm tek parça izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar haberimizde... Ben Bu Cihana Sığmazam 35 bölüm izle full hd!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 35 BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA!

Yapımı Güzel Adamlar Medya'ya ait olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yapımcılığını Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin ve Onur Tan üstleniyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam sezon finaliyle 13 Haziran Salı akşamı saat 20.00'de atv'de!

BEN BU CIHANA SIĞMAZAM 35. BÖLÜM ÖZETİ

Ben Bu Cihana Sığmazam, sezon finaliyle ekrana geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünde Leyla, Suna'nın Dumrul'un elinden kurtarılamadığını anlayınca yeniden Dumrul'un emirlerine boyun eğmeye başlamış, Dumrul, Leyla'nın kızına olan zaafını kullanarak Leyla'dan istediğini almıştı. Yeni bölüme Cezayir'in "Bu gece Dumrul'un son gecesi!" sözü damga vururken Cezayir ve Dumrul'un karşı karşıya geldiği sahne, izleyenleri ekran başına kilitledi.

Atv'nin sürükleyici dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 35. bölümünde; Cezayir ve Dumrul karşı karşıya kalır ve birbirlerine silahlarını doğrultur. Dumrul'un Cezayir'i vurmak için elinde fırsat olmasına rağmen Cezayir'i vurmaz. Dumrul, Cezayir'i neden öldürmez?

Cezayir, Dumrul'a kendisini neden vurmadığını sorunca aldığı cevap Cezayir'i daha çok öfkelendirir. Cezayir'in Tatavlalı ve Dumrul'a karşı planı işleyecek mi?

Cezayir, Dumrul ve Tatavlalı'dan kurtulmak için plan yaparken Dumrul da Tatavlalı'ya teklifte bulunur. Eğer Tatavlalı, Dumrul'dan aldığı görevi yerine getirirse hayalini kurduğu özgürlüğüne kavuşacaktır. Tatavlalı, Dumrul'dan aldığı görevi yerine getirebilecek mi?

Firuze manevi babası olan Dumrul'la ilgili büyük hayal kırıklığı yaşar. Yaşadığı stres Firuze'ye fazla gelmeye başlar. Firuze, çocuklarının hayatının da tehlikede olduğunu hesaba katarak herkes için iyi olacağını düşündüğü bir karar alır. Firuze'nin bu kararına sürpriz biri de eşlik eder. Firuze'nin aldığı karar nedir?

Leyla yıllardır kurduğu hayalini Cezayir'e söyler. Cezayir, geçen tüm zor zamanlara rağmen yanında duran Leyla'nın hayalini gerçekleştirmeye karar verir. Leyla'nın hayali gerçek olacak mı?