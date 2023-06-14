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Medya

13 Haziran reyting sonuçları: Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Survivor reyting sıralaması

13 Haziran 2023 Salı reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Salı akşamı televizyonlarda; Maviye Sürgün, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yalı Çapkını, Yürek Çıkmazı, Survivor 2023 ve Kılıbık filmi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Salı akşamı en çok ne izlendi? İşte 13 Haziran reyting sonuçları

14 Haziran 2023 Çarşamba 09:35 - Güncelleme:
13 Haziran reyting sonuçları: Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Survivor reyting sıralaması
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13 Haziran reyting sonuçları: Salı akşamı Kanal D'de Üç Kız Kardeş, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam dizileri sezon finalleri ile son kez seyirci karşısına çıktı. TRT1'de Yürek Çıkmazı dizisi ise final bölümüyle ekranlara veda etti. TV8'de Survivor 2023'ün final bölümü yayınlanırken, Fox TV'de yerli sinema filmi Kılıbık izleyici ile buluştu. Ayrıca Star TV'de önce Yalı Çapkını dizisinin tekrar bölümü sonrasında ise yerli sinema filmi Güzelliğin Portresi izleyici karşısına çıktı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 13 Haziran 2023 reyting sonuçları

13 HAZİRAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Yürek Çıkmazı, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Yürek Çıkmazı yer aldı.

13 Haziran reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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