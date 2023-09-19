Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 37. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Dayılar Masası'nı toplayan Cezayir, aralarında bir hain olduğunu ve onu mutlaka bulacağını söyleyince Dayılar'ın tepkisiyle karşılaşır. Cezayir masadaki haini bulabilecek mi? Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan'ın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 37. Bölüm izleme bağlantısı ve son bölümde yaşananlar haberimizde... Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle full hd!

ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezonuyla ekranlara bomba gibi bir giriş yaptı. Başrollerini Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam nefes kesecek bir bölümle daha ekrana geliyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 37. BÖLÜM IZLE TEK PARÇA!

Her Salı günü izleyicilerinin karşısına çıkan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 37. bölümünde Cezayir'in "Yedi düvel birlikte olun topunuzla tüfeğinizle, itinizle köpeğinizle nasıl geliyorsanız gelin!" sözleri damga vurdu.

BEN BU CIHANA SIĞMAZAM 37. BÖLÜM ÖZETİ

Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni bölümüyle ekrana geldi. Atv'de ekrana gelen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 37. Bölümünde Silah yüklü gemisi kaçırılan ve saldırıya uğrayan Cezayir, Dayılar Masası'nın başına geçmek için ailesiyle birlikte İstanbul'a dönme kararı alır. Ancak bu kararı Leyla ve Suna tarafından sorgulanır. Her ikisi de namlunun ucunda yaşadıkları o eski hayatlarına dönmek istememektedirler.

Aksiyon ve heyecan dolu sahnelerinin yanında duygusal hikayesiyle de izleyenleri ekrana kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın son bölümünde Dayılar Masası'nı toplayan Cezayir, aralarında bir hain olduğunu ve onu mutlaka bulacağını söyleyince Dayılar'ın tepkisiyle karşılaşır.

Bir yandan da Müttefikler'in kimlerden meydana geldiğini ve gemisinin nerede olduğunu öğrenmek istemektedir.

Elindeki tek ipucunu, yani ona saldıran helikopteri araştırmaya başlar. Fakat bilmediği şey, Müttefikler'in onun silahlarını terör örgütüne göndermek üzere olduğudur.

Yapımı Güzel Adamlar Medya'ya ait olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yapımcılığını Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin ve Onur Tan üstleniyor.