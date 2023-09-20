19 Eylül reyting sonuçları; Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Salı akşamı Kanal D'de Üç Kız Kardeş isimli dizi yeni sezon ilk bölümü ile ekranlarda yer alırken, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, TRT1'de Hayatımın Neşesi, Fox TV'de ise Yabani isimli dizilerin yeni bölümleri seyirciyle buluştu. Star TV'de Düğün Dernek 2 isimli yerli sinema filmi izleyenlere eğlenceli anlar yaşatırken, TV8'de MasterChef All Star yeni bölümüyle ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 19 Eylül 2023 reyting sonuçları

19 EYLÜL 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



19 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada Atv'de yayınlanan "Ben Bu Cihana Sığmazam", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", 3.sırada TRT1'de yayınlanan "Sen Türkülerini Söyle" yer aldı.

19 Eylül reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

Yabani dizisi 2 bölüm izle!

Üç Kız Kardeş 54. bölüm full izle (Yeni sezon)

Ben Bu Cihana Sığmazam 37. Bölüm full izle!