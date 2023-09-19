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Dizi

Yabani dizisi 2 bölüm izle! Yabani 2. Bölüm full izle tek parça!

FOX TV'nin yeni dizisi Yabani, 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını üstlendiği dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur ve Dolunay Soysert yer alıyor. İşte kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Yabani 2. Bölüm izleme bağlantısı ve yani bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Yabani dizisi 2. bölüm izle!

19 Eylül 2023 Salı 20:02 - Güncelleme:
Yabani dizisi 2 bölüm izle! Yabani 2. Bölüm full izle tek parça!
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Yabani dizisi 2. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. FOX Tv'de ekrana gelen dizide, köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etme mücadelesi anlatılıyor. Yabani 2. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. İşte Yabani 2. Bölüm Full İzleme FOX TV linki ve bölüm özeti

YABANİ 2. BÖLÜM İZLE

Yabani yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de!

Dram türündeki Yabani dizisinin yönetmenliğini M. Çağatay Tosun üstlenirken, Senaryosunu Hilal Yıldız kaleme alıyor.

YABANİ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Yaman Soysalanlar'ın malikanesinden kaçtığında perişan haldedir. Dövdüğü Alaz'ın kardeşi olma ihtimali ve en acısı yanlışlıkla bıçakladığı kadının annesi olma ihtimali onu darmadağın etmiştir.

Belki de ailesini bulmuştur ama artık penceresinden gizlice girdiği o evin kapısını çalacak yüzü yoktur.

Polis ve Soysalanlar her yerde onu aramaktadır. Ancak Yaman polise teslim olmadan önce gerçeği öğrenmeye kararlıdır. Kendini bildi bileli yanında taşıdığı yarısı yırtık çocukluk fotoğrafından başka kanıtı olmasa da...

Rüya'nın yardımıyla Neslihan'ın karşısına çıktığında işler hiç de hayal ettiği gibi ilerlemez...

Artık gerçekler ortaya çıksa dahi kapanmayacak çok derin yaralar açılmıştır...

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