Üç Kız Kardeş dizisi 54. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran romandan uyarlanan Üç Kız Kardeş'in yeni sezonunda Türkan, Somer ve Kartal'ın hikayesi anlatılacak. Peki Somer'in bir gün çıkıp gelmesiyle alt üst olan Türkan, Kartal'la girdiği yoldan pişman olacak mı? Nesrin'e ne olacak? Üç Kız Kardeş 54. Bölüm full izleme bağlantısı tek parça halinde haberimizde yer alıyor.

Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş yeni sezonuyla ekrana geliyor. Başrollerinde; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever ve Tayfun Eraslan'ın yer aldığı Üç Kız Kardeş, yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 54. BÖLÜM İZLE FULL KANAL D!

Üç Kız Kardeş dizisi yeni sezonda 54. bölümüyle izleyici karşısına geçti. Her hafta Salı akşamı Kanal D'de ekrana gelen dizi; Türkan, Dönüş ve Derya kardeşlerin hikayelerini ekrana taşıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ YENİ SEZON İZLE YOUTUBE!



Başrollerinde; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever ve Tayfun Eraslan'ın yer aldığı Üç Kız Kardeş, yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 54. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımı Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümü ile ekrana geldi.

Dallarına fırtına vurmuş bir çınar ağacı gibidir artık Kalender Ailesi. Sadık ve Nesrin'in birlikte geçirdiği trafik kazası üç kız kardeşin hayatlarının da dönüm noktası olmuştur. Bugün bir selamı dahi esirgerler birbirlerinden.

Diğer tarafta Türkan, kayıplarının yarasını Kartal'la beraber sarmıştır ancak her ne kadar kendine bile itiraf edemese de kalbi de ruhu da Somer'e aittir. Kızıyla beraber İskoçya'da yaşayan Somer, hiç beklenmedik bir anda çalar Türkan'ın kapısını.

TÜRKAN, DERYA VE DÖNÜŞ İÇİN HESAPLAŞMA ZAMANI!



Türkan, yaşadıkları acının hesaplaşmasını kardeşleriyle yapar. Dönüş ise Türkan ve Derya'yı suçlar. Kalender Ailesi'nin evindeki bu acı uzun süre dinmeyecektir.

Derya'nın gizli nikahının ortaya çıkmasının ardından Nesrin ve Sadık'ın geçirdiği kaza, hangisini hayattan kopardı? Üç kız kardeşin büyük acısı nasıl dinecek?

ÜÇ KIZ KARDEŞ BİRBİRİNDEN AYRILIYOR!



Türkan, Dönüş ve Derya tutuştukları hararetli tartışma sonucu birbirlerinden ayrılırlar. Türkan, kızı Defne ve Kartal ile beraber kendine yeni bir hayat kurar.

Türkan ile Derya yıllar sonra karşılaşır ancak birbirlerine kardeş gibi değil iki yabancı gibi davranırlar. Somer ise Türkan'a karşı hala bir şeyler hisseder. Türkan ise Somer'e duyduğu aşkın bittiğini söyler. Peki Türkan'ın Somer'e olan aşkı gerçekten bitti mi?