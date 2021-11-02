2 Kasım 2021 Salı 14:40 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 14:40

Benim Hayatım oyuncularının isimleri, dizinin ilk bölümünün yayınlanmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Star'ın yeni dizisi Benim Hayatım, hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesini anlatıyor. Peki Benim Hayatım oyuncuları kimlerdir? İşte dizi ile ilgili merak edilenler...

Benim Hayatım dizisinin genel yönetmenliğini Onur Tan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Orkun Çatak oturuyor. Senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete'nin kaleme alıyor.

BENİM HAYATIM OYUNCULARI KİMLERDİR?

"Benim Hayatım"ın oyuncu kadrosunda; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak, Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

BENİM HAYATIM DİZİ OYUNCULARININ İSİMLERİ

Hayat-Nilsu Berfin Aktaş

Ali-Genco Özak

Ökkeş-Savaş Özdemir

Yılmaz-Uğur Çavuşoğlu

Aheste-Nilüfer Açıkalın

Ufuk-Ali Burak Ceylan

Yasemin-Aleyna Solaker

Meral-Öykü Çelik

Zehra-Zeynep Kumral

Vedat-Önder Açıkbaş

Yadigar-Koray Şahinbaş

Ahu-Pelin Uluksar

Pınar-Hira Koyuncuoğlu

Heves-Belgin Şimşek

BENİM HAYATIM KONUSU NE?

Yapımcılığını BVB Yapım'ın (Bahadır Özdener) üstlendiği "Benim Hayatım"ın merak uyandıran ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak'ın yer aldığı "Benim Hayatım", hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak.

Dizinin genel yönetmenliğini Onur Tan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Orkun Çatak oturuyor. Senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete'nin kaleme alıyor. "Benim Hayatım"ın oyuncu kadrosunda ise; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak, Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

"Benim Hayatım", güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle her Pazar Star'da...