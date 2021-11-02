Benim Hayatım oyuncularının isimleri, dizinin ilk bölümünün yayınlanmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Star'ın yeni dizisi Benim Hayatım, hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesini anlatıyor. Peki Benim Hayatım oyuncuları kimlerdir? İşte dizi ile ilgili merak edilenler...
Benim Hayatım dizisinin genel yönetmenliğini Onur Tan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Orkun Çatak oturuyor. Senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete'nin kaleme alıyor.
"Benim Hayatım"ın oyuncu kadrosunda; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak, Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.
Hayat-Nilsu Berfin Aktaş
Ali-Genco Özak
Ökkeş-Savaş Özdemir
Yılmaz-Uğur Çavuşoğlu
Aheste-Nilüfer Açıkalın
Ufuk-Ali Burak Ceylan
Yasemin-Aleyna Solaker
Meral-Öykü Çelik
Zehra-Zeynep Kumral
Vedat-Önder Açıkbaş
Yadigar-Koray Şahinbaş
Ahu-Pelin Uluksar
Pınar-Hira Koyuncuoğlu
Heves-Belgin Şimşek
Yapımcılığını BVB Yapım'ın (Bahadır Özdener) üstlendiği "Benim Hayatım"ın merak uyandıran ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak'ın yer aldığı "Benim Hayatım", hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak.
Dizinin genel yönetmenliğini Onur Tan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Orkun Çatak oturuyor. Senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete'nin kaleme alıyor. "Benim Hayatım"ın oyuncu kadrosunda ise; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak, Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
"Benim Hayatım", güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle her Pazar Star'da...