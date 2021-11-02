2 Kasım 2021 Salı 15:16 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 15:16

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlanması beklenen yeni sezonu ekrana gelmemişti. Atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili meraklı bekleyiş devam ederken, dizide Hızır Çakırbeyli rolünü canlandıran Oktay Kaynarca, Instagram hesabından EDHO'ya veda paylaşımı yapmıştı. Dizinin yönetmeni Onur Tan'dan konu ile ilgili bir açıklama geldi. Peki EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

EDHO BU AKŞAM VAR MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonundan 200. bölümün yayın tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

EDHO'nun yeni sezonunun yayın tarihi henüz belirlenmedi. Dizinin final yapacak olması halinde bölüm senaryosunda değişikliğe gidileceği öngörülüyor.

YÖNETMENDEN AÇIKLAMA

Dizinin yönetmenliğini yapan Onur Tan da sosyal medyadan açıklama yaptı. 'Şöyle afili bir veda bile edemedim... 7 yılın içinde kendi içimde biriken gözyaşlarımı bile dökemedim... çok ani ve zamansız ayrılıklar, sevdiklerimizin bu dünyadan göçleri bizlere ayrılık acısını çok zaman tattırdı... hiç mi biri bu ayrılık kadar zor olmadı, inanın hepsi çok zor oldu... Yeryüzünde bizi neler beklerse beklesin, insanoğlu doğdukça ve öldükçe, insanoğlu yaşadıkça, hak ve doğruluk denen şey de var olacaktır... Doğru başladığına inandığım, bu işin hakkını da 7 yıldır birlikte çalıştığım tüm iş ve ekip arkadaşlarımın emeklerine ve çabalarına sonsuz teşekkürlerimi sunarak, bizi seven, gönül veren, bizi eleştirirken bile seven, çok sevdiğinde yerlere göklere sığdıramayan izleyicilerimize de sonsuz minnet ve şükranlarımı sunabiliyorum ancak kendi adıma... Dünya döndükçe, ben yaşadıkça hep daha iyisini yapmaya gayret edeceğime söz veriyorum... Dilerim 200 bölüm boyunca tüm bu yazılan güzel eser başta olmak üzere, desteğini her zaman arkamda hissettiğim güzel ekibimize, can veren tüm aktör arkadaşlarımın hissiyatlarına ve başarılarına, ekran başında sevgiyle takipte kalan siz değerli izleyicilere layık olabilmişimdir...'

EDHO BİTTİ Mİ?

EDHO dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından hayranlarına teşekkür ederek EDHO'nun bittiğini açıkladı.

Dizinin yönetmenliğini yapan Onur Tan'ın da yaptığı açiklamada dizinin kesin olarak bittiğine yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor.

Yayıncı kuruluş Atv'den ve yapım şirketinden açıklama yapılması halinde konu netleşecek.

Dizinin yeni bölümünü dört gözle bekleyen izleyiciye kötü haberi Oktay Kaynarca verdi. Sevilen oyuncu, sosyal medya hesabından dizinin devam etmeyeceğini söyleyerek hayranlarına veda etti.

OKTAY KAYNARCA'DAN EDHO'YA VEDA PAYLAŞIMI

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han....

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim... Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.

Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın...