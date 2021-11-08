Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz başka kanalda yayınlanacak mı? Oktay Kaynarca'dan EDHO açıklaması

8 Kasım 2021 Pazartesi 10:11 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 10:11

EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, yeni sezonuyla ekrana gelmesi beklenen fakat yayınlanmayan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisiyle ilgili merak edilen soruya cevap verdi. Dizinin hayranları "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz başka kanalda yayınlanacak mı?" sorusuna yanıt arıyordu. EDHO'nun Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, dizinin gidişatıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. İşte Oktay Kaynarca'dan EDHO açıklaması

ATV ekranlarında yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' da 'Hızır Çakırbeyli' karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından hayranlarına teşekkür ederek EDHO'nun bittiğini açıklamıştı.

Yayınlandığı kanal ATV ile yapım şirketi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle son bölümü yayınlanmayıp ekrana veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

REKLAM ÇEKİMLERİNDE OBJEKTİFLERE YANSIDI

Oktay Kaynarca, önceki gün marka yüzü olduğu erkek giyim markasının yeni reklam çekimleri için Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Oyuncu, güzel havayı da fırsat bilen reklam çekim ekibi ile ünlü semtin pek çok noktasında gün boyu reklam çekimleri gerçekleştirdi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BAŞKA KANALDA YAYINLANACAK MI?

Milliyet'in haberine göre Oktay Kaynarca, son bölümüyle ekrana gelmeyip hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ilgili fazla detay vermekten kaçınırken dizinin başka bir kanalla yola devam etmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

BAŞKA BİR DİZİ İÇİN AÇIK KAPI

"Artık başka kanalla mümkün değil, bitti" diyen ünlü oyuncu, başka bir diziye başlayıp başlamayacağı sorusuna ise "Hayat bu belli olmaz" açıklamasında bulunup açık kapı bıraktı.

EDHO'YA VEDA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta 200'üncü bölümüyle ekranlara dönmesi beklenen 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi, ani bir kararla yayından kaldırılmış, başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla izleyicilere veda etmişti.

Kaynarca, paylaşımında; "At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han....'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim" demişti.

Oyuncu, sözlerine, "Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın" şeklinde son vermişti.