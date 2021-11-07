7 Kasım 2021 Pazar 23:52 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 23:52

Teşkilat 21. bölüm izleyenleri aksiyon dolu sahnelerle karşıladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, her Pazar reytinglerde izlenme rekoru kırıyor. Teşkilat 21. bölümde Serdar ve Zehra, Ariel'in verileri sakladığı yere giderken peşlerine yabancı istihbarat takılır. Teşkilat 21. Bölümde İsrail'deki Türk büyükelçiliğine yanlarındaki Ariel'le birlikte girmek zorunda kalan Serdar ve Zehra, ölümle burun buruna gelirler. Ekip, bu diplomatik krizi nasıl çözecek? Teşkilat'ın son bölümünü izleyemeyenler için Teşkilat 21. bölüm full izleme linki tek parça halinde haberimizde yer alıyor. (Teşkilat son bölüm)

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 21. bölümüne Halit Başkan'ın "Şimdi sıra Ariel'de. Hazırlanın İsrail'e gidiyorsunuz" sözleri damga vurdu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat 21. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Teşkilat 21. bölüm full izle!

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat dizisi her hafta pazar akşamı TRT1'de izleyici karşısına çıkıyor.

Teşkilat 21. bölümde Serdar ve Zehra'nın ele geçirdiği Ariel, gemiden çalınan gizli verilerin yerini söylemesi karşılığında canının bağışlanması için yalvarır.

Hakkı ve Hulki, yanlarındaki Yusuf'la birlikte alarm durumuna geçmiş hapishaneden çıkış yolu aramaktadırlar. Hapishaneden kaçmayı başarırlar ancak İsrail'in en çok aranan isimleri haline gelirler. Krizlerle dolu büyük bir kaçış operasyonu onları beklemektedir.

Çetin ve Pınar'ın yıllar sonra gerçekleşen karşılaşmalarının ardından Pınar'ın kafası oldukça karışır. Pınar yaşadığı gelgitlere rağmen her ne pahasına olursa olsun Yağmur'u korumak zorundadır.

Serdar ve Zehra, Ariel'in verileri sakladığı yere giderken peşlerine yabancı istihbarat takılır. İsrail'deki Türk büyükelçiliğine yanlarındaki Ariel'le birlikte girmek zorunda kalan Serdar ve Zehra, uluslararası çapta büyük bir diplomatik kriz riskinin ortasında kalırlar.

Teşkilat dizisi, istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatıyor.