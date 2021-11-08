8 Kasım 2021 Pazartesi 20:43 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 20:43

Yasak Elma 119. son bölümü izleyenleriyle buluştu. Pazartesi akşamı FOX Tv'de ekrana gelen Yasak Elma 119. bölümde Yıldız, Doğan'dan Kumru ve Çağatay'la ilgili hesap soruyor. Doğan ise geçmişte yaşadıkları bir olaydan dolayı böyle olduğunu ifade ediyor. Doğan ve ailesinin büyük bir sırrı olduğunu düşünen Yıldız haksız değildir. Doğan, Kumru ile ilgili ne saklıyor? Yasak Elma 119.Bölüm Full İzleme linki ve Yasak Elma son bölüm özeti haberimizde.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Ece Dizdar, Yasmin Erbil, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 119.Bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 119. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Yasak Elma'nın yeni bölümünde birbirinden önemli gelişmeler yaşandı.

Yasak Elma dizisinin merakla beklenen 119. yeni bölüm fragmanında Doğan, Ender'e "Seni özel hayatımda istemiyorum" der. Ender ise türlü oyunlara başvurur.

Ender, geceleri Kumru ile gündüzleri de Yıldız ile takılmaya başlar. Bunu farkeden Yıldız, Ender'in ikili oynadığını düşünüp gardını alır.

Yasak Elma son bölümde Yıldız, Doğan'ın Çağatay ve Kumru ilişkisini herkesten önce bildiğini öğrenir ve Doğan'la yüzleşmeye gider.

Öte yandan Yıldız, Kumru'nun babası Doğan'a gidip. "Siz bizim evimize girip çıktınız, bizimle yemekler yediniz... Meğerse Çağatay ve Kumru'nun ilişkisini biliyormuşsunuz" diyerek Kumru ve Çağatay'la ilgili hesap soruyor.

Doğan ise "Kumru ile yaşadığımız şeyi bilseydin, böyle konuşmaz hatta bana hak verirdiniz" der.

Doğan'ın geçmişte yaşadıkları bir olaydan dolayı böyle olduğunu ifade eder.

Doğan'ın söylediği bir sözle, Kumru'nun bir sırrı olduğunu anlar ve bu sırrın peşine düşer. Yıldız'ı şoke eden sır ne?

Yasak Elma 119. bölümde Doğan ve ailesinin büyük bir sırrı olduğunu düşünen Yıldız haksız değildir. Doğan bey, geçmişte yaşanan bir olaydan dolayı bir hastaneyi satın alıp Kumru ile ilgili bir olayı örtbas etmiştir. Doğan, kızı ile ilgili ne saklıyor?