8 Kasım 2021 Pazartesi 16:29 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 16:29

Üç Kuruş 2. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde; Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Nursel Köse ve Civan Canova'nın yer aldığı Üç Kuruş, 2. bölümde Kartal ve Efe'nin katili bulmak için bir araya geldiği sırada ikilinin birlikte mücadele verdiği anlar izleyiciyi ekran başına kilitledi. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? Show Tv'nin yeni dizisi Üç Kuruş 2. Bölüm full izleme linki Tek Parça halinde haberimizde yer alıyor. Üç Kuruş 2. Bölüm izle Youtube!

Üç Kuruş, her Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de! Show Tv'de yayınlanmaya başlayan Üç Kuruş dizisinin 2. bölümü ekrana geldi. İlk bölümü ile izleyici tarafından beğenilen Üç Kuruş'un ikinci bölümünde Kartal ve Efe katil hakkında konuşurken Konyalının karanlıkta kaldığı gerilim dolu anlar akıllara "Sıradaki hedef Konyalı mı?" sorusunu getirdi.

Nezih'in Çıngıraklı'ya gelişi heyecanla beklenirken kızı Bahar'ın, Kartal'ın hayatını nasıl etkileyeceği ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

Üç Kuruş 2. bölümde Kartal, Efe'nin anlaşma teklifini kabul etmese de Efe katili bulabilmek için birlikte çalışmaları gerektiğinden emindir.

Kartal, Efe'den kurtulmaya çalışırken, Mesut'a verdiği zararın bedelini beklemediği kadar ağır bir şekilde ödemek zorunda kalır.

Suç dünyası içindeki konumunu korumak için Nezih'le bir mücadeleye giren Kartal, çareyi onun kızı olan Bahar'da arar. Cinayetlerin üzerindeki gizem perdesi biraz olsun aralanınca, Kartal bu defa, Efe'nin teklifini yeniden düşünmek zorunda kalır.

ZAFER ALGÖZ DE ÜÇ KURUŞ'TA!

Kendine has karakteriyle daha ilk bölümden büyük beğeni toplayan Üç Kuruş dizisinin oyuncu kadrosuna usta bir isim dahil oldu. Zafer Algöz Üç Kuruş 2. bölümde sürpriz bir karakter olarak izleyicilerin karşısına çıkacak.

Ay Yapım'ın Pazartesi akşamı Show TV'de başlayan yeni dizisi 'Üç Kuruş' dizi ekibine usta oyuncu Zafer Algöz katıldı. Algöz, yeni bölümde Bahar karakteriyle karşımıza çıkacak oyuncu Nesrin Cavadzade'nin babası Nezih'e hayat verecek. Dışarıdan bakıldığında tam bir salon beyefendisi gibi görünen Nezih, aslında suç dünyasının en korkulan isimlerinden biridir. Acımasız bir karakter olan Nezih'in hayatta tek önemsediği kişi ise kendisinden tamamen farklı karakterde olan kızı Bahar'dır. Bu baba-kız hikayesinin Çıngıraklı'yı nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzasını taşıyan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Üç Kuruş, Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Efe (Ekin Koç)

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu)

İrfan (Diren Polatoğulları)

Bahar (Nesrin Cavadzade)

Leyla (Aslıhan Malbora)

Neriman (Nursel Köse)

Bülent Komiser (Burak Altay)

Zafer Algöz (Nezih)

Oktay (Civan Canova)

Halit (Ercan Kesal)

Ruşen (Mustafa Kırantepe)

Şesu (Uğur Yıldıran)

Batu (Aytaç Uşun)

Mesut (Cenk Kangöz)

Şahin (Umutcan Ütebay)

Halide (Damla Makar)

Nesrin (Melisa Yıldırımer)

Semiha (Süreyya Kilimci)

Konyalı (Alişan Uğur)

Sahir (Mutttalip Müjdeci)

Peri (Asena Girişken)

Hazal (Tuğçe Yolcu)

Mirsad (Erkan Üçüncü)

Neşe (Aylin Engör)

Kamil (Volkan Kıran)

Ahmet (Özkan Özipek)

Seco (Ömer Çobanoğlu)

Hüseyin (Ömer Civan Şit)