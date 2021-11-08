8 Kasım 2021 Pazartesi 20:00 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 20:00

Alparslan Büyük Selçuklu 1. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç ve Mehmet Özgür'ün yer aldığı dizide, Alparslan'ın oğlu Melikşah Sultanın hayatını anlatan Uyanış Büyük Selçuklu'da geçmişe yolculuk yapılarak, Alparslan'ın Anadolu'ya girişi konu alınacak. Uyanış Büyük Selçuklu 34. bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 1. bölüm izleme sayfası ve özeti. Alparslan Büyük Selçuklu 1. Bölüm tek parça

TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümüyle ekrana geldi. Geçtiğimiz sezon 'Melikşah' dönemini konu edinen ve ilgiyle takip edilen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, yeni sezonda hikayeyi geçmişe doğru sarıyor. Alparslan Büyük Selçuklu 1. bölüm izleme linki sizlerle... (Uyanış Büyük Selçuklu 35. bölüm yeni sezon)

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 1. BÖLÜM ÖZETİ

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, yeni sezonda "Malazgirt Fatihi" olarak adlandırılan Selçuklu Devleti'nin ikinci lideri Alparslan'ın hayatını konu ediniyor.

Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç ve Mehmet Özgür'ün yer aldığı, yapımını Akli Film'in üstlendiği TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, ilk bölümüyle TRT1'de ekrana geldi.

Dizide Sultan Alparslan rolünde Barış Arduç, Nizamülmülk rolünde Mehmet Özgür yer alıyor.





Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu...

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir.

Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar.

Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir.

Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.