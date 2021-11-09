9 Kasım 2021 Salı 10:23 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 10:23

8 Kasım 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Pazartesi akşamı; Kalp Yarası, Çok Güzel Hareketler 2, Black Panther, Yasak Elma, Alparslan: Büyük Selçuklu, MasterChef Türkiye ve Üç Kuruş izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 8 Kasım 2021 reyting sonuçları

8 Kasım Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

8 KASIM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

8 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Yasak Elma, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı. İşte reyting sonuçları

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

Alparslan Büyük Selçuklu 1. bölüm izle (ilk bölüm)

Kalp Yarası 19 bölüm full izle Youtube!

Üç Kuruş 2. Bölüm izle Youtube!

Yasak Elma 119. bölüm izle!