8 Kasım 2021 Pazartesi 20:47 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 20:47

Kalp Yarası 19. bölüm, izleyici karşısına çıktı. Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası 19. bölümde Ayşe, kafede işe girerek tuzağa düşer. Ayşe, her şeyden habersiz içeceğine koyulan ilaç nedeniyle bebeğini kaybetme riskiyle burun buruna gelirken, Hande amacına ulaşmak için elinden geleni yapar. Zehirlenen Ayşe'nin bebeği yaşayacak mı? Kalp Yarası 19. bölümü full izlemek isteyenler için Youtube ve Atv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Kalp Yarası 19. bölüm izle!

KALP YARASI 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, yapımcılığı Süreç Film tarafından üstlenilen dizinin genel hikayesi Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Kalp Yarası, 8 Kasım 2021 Pazartesi akşamı yeni bölümüyle Atv'de ekrana geldi. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği dizinin başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran yer alıyor.

Atv ekranlarının izlenme rekorları kıran yeni dizisi Kalp Yarası 19. bölümde Ayşe ve Ferit doğacak çocuklarının sevinciyle kendilerine üç kişilik bir hayat kurmaya çalışır.

Bir yanda gizli ajandasıyla hayatlarına girmiş olan Mirza zor zamanların habercisiyken diğer yanda ise yaşadıklarının sorumlusu olarak gördüğü Ayşe'ye büyük bir bedel ödetmek için yemin eden Hande vardır.

Yaman'ın bir Sancakzade olduğunu öğrenen Hande onu tekrar elde edebilmek için türlü oyunlarla önüne çıkan herkesi ezip geçmeye niyetlidir.

Mirza'nın aslında kim olduğunu açığa çıkarmaya çalışan Ferit hem doğrudan hem de gizliden Mirza'yla mücadeleye girişecek.

ATV 'nin yeni dizisi Kalp Yarası, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alıyor. Dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.