Kalp Yarası 20. bölümde neler olacağı, dizinin son bölümünü izleyenler tarafından merak ediliyordu. Kalp Yarası 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Atv'de yayınlanan aşk dizisi Kalp Yarası 20. bölüm fragmanında Ayşe, içtiği içeceğe katılan zehir nedeniyle bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Ayşe, bebeğini kaybedecek mi? İşte Kalp Yarası 20. bölümden ilk fragman

Kalp Yarası 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kalp Yarası 20. bölüme Ayşe'nin hamileliği tehlikeye giriyor...

Kalp Yarası 20. bölüm 2. fragmanında Ayşe bebeğini kaybediyor. Yaptıklarından pişman olan Azade ise bu duruma çok üzülüp Ayşe'yi teselli ediyor.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın yer aldığı Kalp Yarası yeni bölümüyle her Pazartesi 20.00'de Atv'de.

Hande'nin yaptığı kirli planlar sonucunda Ayşe bebeğini kaybediyor. Ferit ise bu acının nasıl atlatılacağına dair kendince sorgulamalar yapıyor.

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ayşe ve Ferit doğacak çocuklarının sevinciyle kendilerine üç kişilik bir hayat kurmaya çalışır.

Bir yanda gizli ajandasıyla hayatlarına girmiş olan Mirza zor zamanların habercisiyken diğer yanda ise yaşadıklarının sorumlusu olarak gördüğü Ayşe'ye büyük bir bedel ödetmek için yemin eden Hande vardır.

Yaman'ın bir Sancakzade olduğunu öğrenen Hande onu tekrar elde edebilmek için türlü oyunlarla önüne çıkan herkesi ezip geçmeye niyetlidir.

Mirza'nın aslında kim olduğunu açığa çıkarmaya çalışan Ferit hem doğrudan hem de gizliden Mirza'yla mücadeleye girişir.

ATV 'nin yeni dizisi Kalp Yarası, Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alıyor. Dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

Yargı 9. bölüm fragmanı yayınlandı!