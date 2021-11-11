11 Kasım 2021 Perşembe 10:25 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 10:25

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği dizisi Yargı'nın 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümünde Engin'in duruşmada babasını suçlaması damga vurmuştu. Yargı 9. bölüm fragmanında ise Engin, cinayeti babasının üzerine yıkarak serbest kalıyor ve Ceylin çileden çıkıyor. Ilgaz ise büyük bir oyunun içinde olduklarını düşünür. Peki Yargı 9. bölümde neler olacak? İşte Yargı 9. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar

YARGI 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yargı 9. bölüm fragmanında Metin, Zafer'in cesedinin peşindeyken, arabanın Ilgaz'da olması onu iyice telaşlandırır. Ancak Zafer'in cesedinin arabada olmadığını öğrenen Metin, bir erkek cesedinin bulunduğu anonsu gelince köşeye sıkışır. Bulunan ceset kime ait?

İşte Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisinin 9. yeni bölüm fragmanı...

ENGİN, MAHKEMEDE VERDİĞİ İFADEYLE SERBEST KALINCA CEYLİN, ÇILDIRIYOR!

Engin, cinayeti babasının üzerine yıkarak serbest kalıyor ve Ceylin çileden çıkıyor. Ilgaz ise büyük bir oyunun içinde olduklarını düşünür. Metin, Zafer'in cesedinin peşindeyken, arabanın Ilgaz'da olması onu iyice telaşlandırıyor. Ancak Zafer'in cesedinin arabada olmadığını öğrenen Metin, bir erkek cesedinin bulunduğu anonsu gelince köşeye sıkışıyor.

Yargı dizisinin yeni bölümü Pazar akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.

YARGI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ceylin, Engin'in kardeşinin katili olduğunu öğrendiği andan itibaren herkesten gizli sürdürmek zorunda olduğu mücadelesinin sonuna geldiğini düşünür. Engin'e gerçekleri itiraf ettirir.

Yolun sonuna geldiğini düşünen Engin ise öfkelidir. Ancak bu durum Ceylin'i çileden çıkartır. Engin ile Ceylin arasında arbede çıkar. Son anda içeri giren Ilgaz Ceylin'i yerde yatarken bulur. Engin ise kaçmaya çalışır ancak Ilgaz'dan kurtulamaz.

Diğer taraftan Çınar da zor durumdadır. Babasına sığınır.

Ceylin, Engin'in karşısına geçip gerçeği bildiğini söyleyerek 'Şimdi sen seç: Sana ne yapayım?' diye sorar.

Engin'le büyük ve acı verici bir yüzleşme yaşar. Ceylin, Ilgaz'ın yardımı olmadan bunun altından kalkabileceğini düşünse de; Ilgaz'ın öngörüsü sayesinde olaylar bambaşka bir şekilde gelişecektir.

Metin Çınar'ın elleri kanlı bir biçimde eve gelişinden itibaren hayatlarının büyük bir kırılma noktasına geldiğini anlamıştır.

Pars, Ilgaz ve Ceylin'in evlenmesinden sonra kendisini toparlamaya çalışırken onlara ve Eren'e olan yaklaşımında başka bir yol denemeye karar verir. Yekta ise bir yandan Engin'i korumaya çalışırken bir yandan kendisi ve ailesi için çemberin iyice daraldığını fark eder.

DURUŞMADA ŞOK EDEN BEYAN!

Engin mahkemede bir şey itiraf edeceğini açıklar. Engin mahkemede verdiği beyanda İnci'yi kendisinin değil babasının öldürdüğünü söyler.

ILGAZ VE CEYLIN ARASINDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANIYOR!

Ceylin ve Ilgaz Yekta'yla açık bir biçimde girdikleri savaştan galip çıkabilmek için yine iş birliği yapmak zorunda kalırlar. Engin'in katil olduğunu ispatlamanın yeni yollarını ararken, ikisi de kendilerine bile itiraf edemedikleri bazı duyguların yeşerdiğini de fark ederler.

Engin ile karşı karşıya gelen Ceylin için Ilgaz çok korkmuştur. Dayanamaz ve Ceylin'e duygu yüklü bir konuşma yapar. Ceylin ise Ilgaz'ın kendisi için ne kadar endişelendiği görünce duvarlarını kaldırmaya başlar. İkili arasında yakınlaşma başlar.

Sema Ergenekon'un kaleminin Ali Bilgin'in rejisiyle buluştuğu 'Yargı'nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.