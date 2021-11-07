7 Kasım 2021 Pazar 20:28 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 20:28

Yargı, 8. bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, 8. bölümde Mahkeme karşısına çıkan Engin bir bir gerçeği açıklamak istediğini söyler. Engin mahkemede neyi açıklayacak? Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı 8. bölüm izleme linki haberimizde. Kanal D'nin izlenme rekoru kıran dizisi Yargı 8. bölüm full izleme linki haberimizde.

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatıldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi 8. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi.

Heyecanla takip edilen dizinin son bölümünde Ceylin'in Engin ile konuşması damga vurmuştu.

YARGI 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, 8. bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi.

Ceylin, Engin'in kardeşinin katili olduğunu öğrendiği andan itibaren herkesten gizli sürdürmek zorunda olduğu mücadelesinin sonuna geldiğini düşünür. Engin'e gerçekleri itiraf ettirir.

Yolun sonuna geldiğini düşünen Engin ise öfkelidir. Ancak bu durum Ceylin'i çileden çıkartır. Engin ile Ceylin arasında arbede çıkar. Son anda içeri giren Ilgaz Ceylin'i yerde yatarken bulur. Engin ise kaçmaya çalışır ancak Ilgaz'dan kurtulamaz.

Diğer taraftan Çınar da zor durumdadır. Babasına sığınır.

Ceylin, Engin'in karşısına geçip gerçeği bildiğini söyleyerek 'Şimdi sen seç: Sana ne yapayım?' diye sorar.

Engin'le büyük ve acı verici bir yüzleşme yaşar. Ceylin, Ilgaz'ın yardımı olmadan bunun altından kalkabileceğini düşünse de; Ilgaz'ın öngörüsü sayesinde olaylar bambaşka bir şekilde gelişecektir.

METİN NE YAPACAK?

Metin Çınar'ın elleri kanlı bir biçimde eve gelişinden itibaren hayatlarının büyük bir kırılma noktasına geldiğini anlamıştır. Şimdi onu çok zorlu bir tercih beklemektedir, oğlundan yana mı olacaktır yoksa dürüstlükten yana mı?

Pars, Ilgaz ve Ceylin'in evlenmesinden sonra kendisini toparlamaya çalışırken onlara ve Eren'e olan yaklaşımında başka bir yol denemeye karar verir. Yekta ise bir yandan Engin'i korumaya çalışırken bir yandan kendisi ve ailesi için çemberin iyice daraldığını fark eder.

ILGAZ VE CEYLIN ARASINDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANIYOR!

Ceylin ve Ilgaz Yekta'yla açık bir biçimde girdikleri savaştan galip çıkabilmek için yine iş birliği yapmak zorunda kalırlar. Engin'in katil olduğunu ispatlamanın yeni yollarını ararken, ikisi de kendilerine bile itiraf edemedikleri bazı duyguların yeşerdiğini de fark edeceklerdir.

Engin ile karşı karşıya gelen Ceylin için Ilgaz çok korkmuştur. Dayanamaz ve Ceylin'e duygu yüklü bir konuşma yapar. Ceylin ise Ilgaz'ın kendisi için ne kadar endişelendiği görünce duvarlarını kaldırmaya başlar. İkili arasında yakınlaşma başlar.

Engin mahkemede bir şey itiraf edeceğini açıklar. Engin mahkemede neyi açıklayacak? Engin suçlu olduğunu açıklayacak mı?